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Жизнь

Instagram заподозрил алтайское министерство в накрутке подписчиков

Аккаунт министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края в Instagram заблокировали. Разработчики посчитали, что авторы страницы занимались накруткой подписчиков.

Instagram
Instagram
CC0

Звучит нелепо, считают в ведомстве, ведь за два года на аккаунте была всего тысяча подписчиков.

«Попытки вернуть аккаунт оказались безрезультатными. Техподдержка заботливо сохранила для нас в архиве все наши посты… Правда, разложив их по десяткам логичных папочек — отдельно фото, видео и тексты. Теперь это не посты и даже не альбом памяти — это четко структурированные данные. Без жизни. Без эмоций» — написала пресс-служба минприроды и призвала подписываться на новый аккаунт.

Новый аккаунт минприроды Алтайского края.
Новый аккаунт минприроды Алтайского края.
Скриншот Instagram

Ранее Instagram губернатора края Виктора Томенко попал в рейтинг худших аккаунтов среди глав регионов.

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