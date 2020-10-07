Instagram заподозрил алтайское министерство в накрутке подписчиков

Звучит нелепо, считают в ведомстве, ведь за два года на аккаунте была всего тысяча подписчиков.

«Попытки вернуть аккаунт оказались безрезультатными. Техподдержка заботливо сохранила для нас в архиве все наши посты… Правда, разложив их по десяткам логичных папочек — отдельно фото, видео и тексты. Теперь это не посты и даже не альбом памяти — это четко структурированные данные. Без жизни. Без эмоций» — написала пресс-служба минприроды и призвала подписываться на новый аккаунт.

Новый аккаунт минприроды Алтайского края. Скриншот Instagram

Ранее Instagram губернатора края Виктора Томенко попал в рейтинг худших аккаунтов среди глав регионов.