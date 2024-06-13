Певица и рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд против актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни «За деньги да». По решению суда Ярушин должен выплатить Инстасамке более двух млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Конфликт возник после того, как в одном из выпусков шоу Ярушина МузLoft, который вышел в сентябре 2023 года, певица Mia Boyka не только раскритиковала творчество Инстасамки, но и исполнила ее песню «За деньги да» без разрешения автора.

Суд обязал Ярушина компенсировать убытки в размере двух млн рублей за неправомерное использование композиции, а также оплатить услуги юристов в размере 150 тыс. рублей и оформление нотариального протокола на сумму 43,6 тыс. рублей.

Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериале «Универ».

Ранее сообщалось, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремле.

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