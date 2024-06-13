Конфликт возник после того, как в одном из выпусков шоу Ярушина МузLoft, который вышел в сентябре 2023 года, певица Mia Boyka не только раскритиковала творчество Инстасамки, но и исполнила ее песню «За деньги да» без разрешения автора.
Суд обязал Ярушина компенсировать убытки в размере двух млн рублей за неправомерное использование композиции, а также оплатить услуги юристов в размере 150 тыс. рублей и оформление нотариального протокола на сумму 43,6 тыс. рублей.
Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериале «Универ».
Ранее сообщалось, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале