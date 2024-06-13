14 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Инстасамка отсудила миллионы рублей за собственную песню у актера из сериала «Универ»

Певица и рэперша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выиграла суд против актера Стаса Ярушина за незаконное использование ее песни «За деньги да». По решению суда Ярушин должен выплатить Инстасамке более двух млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Конфликт возник после того, как в одном из выпусков шоу Ярушина МузLoft, который вышел в сентябре 2023 года, певица Mia Boyka не только раскритиковала творчество Инстасамки, но и исполнила ее песню «За деньги да» без разрешения автора.

Суд обязал Ярушина компенсировать убытки в размере двух млн рублей за неправомерное использование композиции, а также оплатить услуги юристов в размере 150 тыс. рублей и оформление нотариального протокола на сумму 43,6 тыс. рублей.

Ярушин известен по роли Антона Мартынова в сериале «Универ».

Ранее сообщалось, что Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремле.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Спектакль «Светлые люди»
Премьера «Фантазеры»
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость