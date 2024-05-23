Инстасамку вычеркнули из программы концерта в Кремлевском дворце, который пройдет в День защиты детей, 1 июня. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что для этого артистка отменила два выступления на эту дату и лишилась минимум 12 млн рублей.

Один из организаторов пригласил известную исполнительницу выступить на благотворительном концерте в Кремле. Она согласилась, но по неизвестным причинам ее исключили из программы. В списке остались такие артисты, как Лариса Долина, Niletto, Дима Билан, Валя Карнавал и другие.

Известно, что команде Инстасамки не предоставили никаких объяснений. По словам директора певицы, они отказались от двух предложений на 1 июня и потеряли доход ради бесплатного выступления. На данный момент имя певицы отсутствует в официальном списке на сайте. Организаторы не смогли прояснить ситуацию.

Ранее сообщалось, что Инстасамка раскрыла действенный способ похудеть на 20 килограммов.

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