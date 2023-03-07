7 марта
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Жизнь

Интересными фактами о женщинах Алтайского края поделились в социальном фонде

Социальный фонд России по Алтайскому краю рассказал об уникальных мерах поддержки женского населения региона и поделился интересными фактами к Международному женскому дню.

Урожай. Женщина в поле.
Урожай. Женщина в поле.
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Про детей

1. Женщины получают единое пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки. А еще пособие по беременности и родам.

2. Маткапитал на накопительную пенсию могут направить только мамы ребенка. Хотя иногда сертификат выдают папам или другим родственникам.

3. Только женщины после рождения трех и более детей могут выйти на пенсию раньше.

4. На сегодняшний день в Алтайском крае работающим жительницам региона оплатили более 1,1 тыс. отпусков по беременности и родам.

5. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают более 11,1 тыс. трудоустроенных и почти 500 неработающих родителей.

6. Также жители края в 2023 году получили уже более 2,1 тыс. единовременных выплат с рождением ребенка.

Мама с ребёнком.
Мама с ребёнком.
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А что с пенсионерами?

Среди пенсионеров в Алтайском крае женщин традиционно больше, чем мужчин: более 460 тыс. человек — это 64%.

Самая пожилая и самая молодая алтайские пенсионерки — обе живут Баевском районе.

Татьяна Акимовна родилась в 1917 году. До выхода на пенсию она трудилась дояркой в совхозе и няней в детском саду. Сейчас ей 105 лет.

А самой молодой получательнице пенсии по старости 41 год. Досрочный выход на отдых Светлане назначили за выработку специального медицинского стажа в сельской местности.

Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
Пенсионерка, пожилая женщина, бабушка.
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А если и пенсионеры, и с детьми?

Более 6,5 тыс. многодетных мам, получающих досрочную пенсию по старости, проживают в Алтайском крае.

Больше всего детей воспитали 66-летняя Лидия Андреевна из села Славгородское, 79-летняя Лилия Васильевна из Барнаула и 54-летняя Фрида Петровна из села Дегтярка Немецкого национального района — каждая по 16 человек.

Ранее социальную рекламу против абортов разместили по всему Бийску.

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