15 февраля
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Жизнь

Социальную рекламу против абортов разместили по всему Бийску

Социальную рекламу против абортов разместили в Бийске. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Социальная реклама против абортов
Социальная реклама против абортов
Помощь мама "Покров"

В Бийске появилась социальная реклама, призывающая женщин не делать аборты. «Бийскому рабочему» сообщили, что рекламу разместили на десяти остановочных павильонах, четырех рекламных конструкциях и одном мониторе СК «Заря».

Активисты заявляют, что им помог нынешний мер Бийска Виктор Щигрев.

Многодетные семьи поддерживают такое решение. Они считают, что в семьях, где много детей, часто рождаются гении.

«По моим многолетним наблюдениям, в многодетных семьях существует какой-то особый, благодатный микроклимат, способствующий гармоничному развитию души ребенка», — заявила изданию одна из матерей.

Ранее в Екатеринбурге нашли колбасу, которую продают всего за 16 рублей в магазине известной сети.

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