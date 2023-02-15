Социальную рекламу против абортов разместили по всему Бийску

В Бийске появилась социальная реклама, призывающая женщин не делать аборты. «Бийскому рабочему» сообщили, что рекламу разместили на десяти остановочных павильонах, четырех рекламных конструкциях и одном мониторе СК «Заря».
Активисты заявляют, что им помог нынешний мер Бийска Виктор Щигрев.
Многодетные семьи поддерживают такое решение. Они считают, что в семьях, где много детей, часто рождаются гении.
«По моим многолетним наблюдениям, в многодетных семьях существует какой-то особый, благодатный микроклимат, способствующий гармоничному развитию души ребенка», — заявила изданию одна из матерей.
Ранее в Екатеринбурге нашли колбасу, которую продают всего за 16 рублей в магазине известной сети.