Интимными фото в сети обмениваются более 40% россиян

Более 40% пользователей Рунета, опрошенных международной антивирусной компанией Eset, признались, что обмениваются в сети интимными фото.

Это количество (41%) сократилось по сравнению с данными 2015 года — 53%. В Eset считают, что за прошедший период пользователи стали больше беспокоиться о сохранности приватных данных, сообщает ТАСС.

Также опрос показал, что 43% сообщили, что не делятся интимными фото с кем-либо. А 8% респондентов лично столкнулись с утечкой своих приватных фотографий, пишет «Росбалт».

Зона риска

Пользователи находятся в зоне риска не только во время передачи личных материалов, но даже и при хранении таких фото на незащищенных устройствах. В случае кибератаки данные могут быть зашифрованы, переданы злоумышленнику или «слиты» в сеть.

В анонимном опросе участвовали более 2,2 тыс. пользователей Рунета.

Секс. СС0.

Вечеринка

Ранее сообщалось, что бывшая тюменская чиновница Анна Ануфриева, уволенная с госслужбы из-за откровенных фото, побывала на закрытой вечеринке победительниц конкурса «Девушка года» журнала Playboy.

В июле Анну Ануфриеву уволили с госслужбы из-за участия в откровенной фотосессии для журнала. После этого она долго не могла устроиться на работу. В ноябре продала свою квартиру из-за долгов по ипотеке и переехала в съемное жилье.

На закрытой вечеринке в Москве среди «звезд» Ануфриева чувствовала себя уверенно — пила всласть шампанское, танцевала и подпевала звезде реалити-шоу «Дом-2» Ольге Бузовой.