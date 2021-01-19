Инвалидами-колясочниками, выехавшими на уборку снега вместо грейдера, заинтересовались в СК

В Новосибирской области проводят доследственную проверку информации об инвалидах, которые расчищали улицу от снега, сообщает региональный СК.

Ранее в соцсетях появились фото, на которых два инвалида-колясочника самостоятельно очищают дорогу от снежных завалов в Искитиме.

«Из комментариев в соцсетях следует, что проехавший грейдер оставил после себя гору снега, засыпав подъездную дорогу и тротуар», — рассказали в ведомстве.

Инвалиды решили самостоятельно почистить дороги от снега, очевидно, отчаявшись надеяться на ответственные за это службы

По данному факту СК организовал проверку и устанавливает все обстоятельства, изложенные в СМИ.

Как уточняет Vesiskitim, фотографии появились в сети 16 января. Местные жители отмечают, что эти инвалиды «еще заставляют организации делать рабочие пандусы и многое другое».

Один из них постоянно убирает снег возле своего общежития, кроме того пытается помочь соседям.

«Николай его зовут. Молодец, взял участок, за который несет ответственность (я про дом в частности, они сделали там ТСН) и наводит порядок», — написали в комментариях.

И приятель у Николая, добавили местные жители, такой же «сильный духом красавчик». Вдвоем они активно работают и делают город красивее, к примеру летом клумбами занимаются.

Ранее в Барнауле сотня осужденных без перерыва кидала снег в труднодоступных местах.