14 января
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Жизнь

Инвесторы недовольны: Apple почти на половину урежет зарплату Тиму Куку

Зарплату гендиректора Apple Тима Кука в 2023 году урежут на 40%. Это вызвано недовольством инвесторов компании, сообщает Bloomberg.

Apple.
Apple.
СС0

Сократят ту часть зарплаты Кука, которую выплачивают в виде акций компании и премии. За 2022 год глава Apple получил 99,4 млн долларов. Из них 3 млн долларов — базовая зарплата. А около 83 млн долларов Кук получил в виде акций и премий.

Если заработок гендиректора Apple действительно сократят, то в 2023 году он будет получат лишь 49 млн долларов из второй части.

О сокращении зарплаты попросил сам Кук. Он объяснил это претензиями инвесторов. Например, консалтинговая компания Institutional Shareholder Services указывала, что выплачиваемое гендиректору Apple вознаграждение слишком мало зависит от ключевых показателей эффективности, в том числе стоимости акций.

В 2022 году же стоимость акций корпорации упала на 27%.

Ранее стало известно о планах Apple запустить собственное производство дисплеев.

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