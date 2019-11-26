Иоанн Златоуст 2019: что нельзя делать в праздник

В 2019 году день Иоанна Златоуста — 26 ноября. В православии этого святого почитают как одного из трех Вселенских святителей и учителей. Главное о том, что нужно знать об Иоанне Златоусте и чем нельзя заниматься в праздник — в нашем материале.

Иоанн Златоуст 2019

Святой Иоанн Златоуст — богослов, архиепископ Константинопольский. За свою жизнь он создал несколько богословских творений. Также он составил чин литургии, написал несколько молитв.

Из-за конфликта с императрицей и тяжелой болезни последние годы жизни святого связаны с лишениями и бедами. После смерти его тело погребли на территории современной Абхазии, а спустя время перенесли в Константинополь.

По церковному преданию, во время этого события народ возгласил: «Прими престол свой, отче!», а святитель, лежащий в гробу, возгласил: «Мир всем!»

Молитва. Свечи. Церковь СС0

Что такое литургия Иоанна Златоуста

Иоанн Златоуст создал литургию восточного обряда, то есть то самое богослужение, которое сейчас проходит в православных храмах.

Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста

Никаких особенных церковных запретов, связанных с днем памяти Иоанна Златоуста, нет.

В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Еще нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.