Иоанн Златоуст 2019: что нельзя делать в праздник

Иоанн Златоуст 2019
Святой Иоанн Златоуст — богослов, архиепископ Константинопольский. За свою жизнь он создал несколько богословских творений. Также он составил чин литургии, написал несколько молитв.
Из-за конфликта с императрицей и тяжелой болезни последние годы жизни святого связаны с лишениями и бедами. После смерти его тело погребли на территории современной Абхазии, а спустя время перенесли в Константинополь.
По церковному преданию, во время этого события народ возгласил: «Прими престол свой, отче!», а святитель, лежащий в гробу, возгласил: «Мир всем!»
Что такое литургия Иоанна Златоуста
Иоанн Златоуст создал литургию восточного обряда, то есть то самое богослужение, которое сейчас проходит в православных храмах.
Что нельзя делать в день Иоанна Златоуста
Никаких особенных церковных запретов, связанных с днем памяти Иоанна Златоуста, нет.
В этот день (как и в другие) нежелательно ругаться, ссориться с окружающими и завидовать. Не стоит злоупотреблять алкоголем. Еще нельзя гадать, заниматься магией и оккультизмом. Православная церковь относится к этим занятиям негативно вне зависимости от праздников и дней недели.