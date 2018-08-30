Иосиф Кобзон на Алтае. Фотоподборка

30 августа в Москве скончался народный артист СССР Иосиф Кобзон. Певцу было 80 лет. В архиве altapress.ru нашлись кадры с выступления Иосифа Давыдовича в Барнауле весной 2004 года.

31 марта 2004 года Кобзон приезжал на Алтай с концертом, но параллельно агитировал на предстоящих губернаторских выборах за Александра Сурикова. Артист тогда общался с прессой в конференц-зале «Алтапресса». Вот что писал «Свободный курс» об этом визите:

31 марта: на Алтай приехала агитбригада артистов. Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Давид Тухманов давали благотворительный концерт для детского фонда и «попутно» высказывались против своего коллеги-артиста. Иосиф Кобзон на встрече с журналистами озвучил свою версию внезапного желания Евдокимова пойти в губернаторы: — Пришли к нему люди, сказали: «Миша, тебе ничего делать не надо, только постучать кулаком в грудь». Кобзон сказал, что лично он, Иосиф Давидович, никогда не взял бы на себя такую ответственность — стать мэром или губернатором.

А вот заметка об этом визите из газеты «Маркер-Экспресс»: