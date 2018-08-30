Иосиф Кобзон на Алтае. Фотоподборка

31 марта 2004 года Кобзон приезжал на Алтай с концертом, но параллельно агитировал на предстоящих губернаторских выборах за Александра Сурикова. Артист тогда общался с прессой в конференц-зале «Алтапресса». Вот что писал «Свободный курс» об этом визите:
31 марта: на Алтай приехала агитбригада артистов. Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Давид Тухманов давали благотворительный концерт для детского фонда и «попутно» высказывались против своего коллеги-артиста.
Иосиф Кобзон на встрече с журналистами озвучил свою версию внезапного желания Евдокимова пойти в губернаторы:
— Пришли к нему люди, сказали: «Миша, тебе ничего делать не надо, только постучать кулаком в грудь».
Кобзон сказал, что лично он, Иосиф Давидович, никогда не взял бы на себя такую ответственность — стать мэром или губернатором.
А вот заметка об этом визите из газеты «Маркер-Экспресс»:
Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Леон Аганезов и Ян Арлазоров побывали в Барнауле 31 марта. Во Дворце зрелищ и спорта они дали благотворительный концерт, вся выручка от которого будет направлена в детские дома.
Билет стоил всего 100 рублей. Зал Дворца был забит до отказа.
За два часа до начала концерта пресс-конференцию дал Иосиф Кобзон, которому, собственно, и поступило предложение от алтайского Детского фонда выступить с концертом.
«Но было бы нечестно сказать, что я приехал только за этим. А я не привык быть нечестным, — сказал Кобзон. — Я знал, что поеду сюда в период предвыборной кампании и знал, что меня будут спрашивать. Я не знаю вашего губернатора. Но я разговаривал о нем с теми людьми, которым я доверяю. У меня есть опыт политической организаторской деятельности, чего я не могу сказать о своем коллеге, который явно претендует на пост губернатора».
По словам Кобзона, аморально брать на себя такую ответственность. «Я бы при своих опыте, статусе, возрасте никогда не взял на себя смелость предложить себя мэром или губернатором, хотя мне предлагали и министерские посты. Никогда в жизни! Потому что есть мера ответственности не только перед собой, но и перед людьми».
Впрочем, Кобзон довольно много рассуждал не только о политике, но и о меценатстве, о необходимости помогать в первую очередь детям. Он сказал, что не знает, куда точно пойдут вырученные от концерта деньги и попросил журналистов проследить за этим.