Иов Горошник. Что нельзя делать 19 мая

Согласно народному календарю, 19 мая 2024 года отмечается день Иова Горошника. В этот же день православная церковь чтит память величайшего праведника и христианского святого — Иова Многострадального, который является примером веры и терпения для всех верующих.

История праздника

В легенде рассказывается, что у Иова было семеро сыновей и три дочери. Его семья была богата, дружна и счастлива.

Сатана позавидовал такому положению дел и стал убеждать Бога, что Иов праведен только благодаря своему земному счастью. Бог позволил Сатане испытать Иова. В результате дьявол отобрал у праведника все, включая детей. Но Иов остался верен Богу.

Хотя горох на Руси начинали сеять еще до дня святого Георгия (Егория), именно день Иова Многострадального, 19 мая, в народе называли «Горошником».

В этот день крестьяне вставали рано утром и проверяли количество росы. Считалось, что если ее много, то будет богатый урожай огурцов. Кроме того, роса в этот день считалась целебной для растений в огороде. Люди говорили: «Иов росы распустил».

Беременная женщина с букетом цветов. Фото предоставлено рекламодателем.

Приметы Иова Горошника

Так как верили в особую силу росы этого дня, люди умывались ею для сохранения красоты, катались по ней или ходили босиком — для здоровья.

Девушки, которые хотели выйти замуж, собирали росу на рушник, читали любовный заговор, высушивали ткань на свежем воздухе, а затем отдавали ее парню, который им нравился.

Беременным женщинам не рекомендуется гладить чужих детей, так как это может вызвать беспокойство и дискомфорт у ребенка в утробе.

В этот день важно быть занятым, чтобы избежать проблем со здоровьем. Можно выполнить генеральную уборку, сложную работу по дому или просто прогуляться на свежем воздухе или сходить в гости. Это принесет пользу.

Также в день Иова Горошника не следует бездумно топтаться по траве с росой и смахивать ее без причины.

Не рекомендуется ссориться с близкими людьми, поскольку это может привести к серьезным проблемам в семье.

Кроме того, в этот день не стоит нанимать новых сотрудников, так как они могут оказаться ленивыми и непрофессиональными. А сажать горох лучше не ранним утром, иначе его могут склевать птицы.

Самолет в небе. Авиасообщение. Туман. CC0

Природные приметы Иова Горошника

Если 19 мая на траве много росы — это предвещает богатый урожай огурцов.

Если утром стоит туман, то день будет ясным и без осадков. Отсутствие утренней росы может указывать на скорое изменение погоды.

Во время дождя, если на воде образуются крупные пузыри, это может означать, что непогода продлится еще некоторое время.

Капающий сок из сломанных веток клена говорит о том, что ожидается ясная погода.

Яркий солнечный день может быть предвестником жаркого лета.

А если ворона села на крыльцо дома, возможно, вскоре вы получите плохие новости.

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