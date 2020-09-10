Ирина Баенкова стала одним из победителей конкурса журналистского мастерства «Ростелекома»

Корреспондент «Алтапресса» Ирина Баенкова (Лопухова) выиграла приз в спецноминации «Цифровая экономика» девятого конкурса для журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который «Ростелеком» провел совместно японской корпорацией NEC. В работах, представленных на суд жюри, журналисты рассказывали о новых технологиях, инновационных разработках в ИТ-сфере и телекоммуникациях.

Ирина Баенкова. Фото: ПАО «Ростелеком».

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Ирина Баенкова сотрудничает с «Алтапрессом» с 2004 годаа начиная с 2008 года больше десяти лет работала штатным журналистом издательского дома. Весной 2020 года она стала фрилансеромно продолжает сотрудничать с «Алтапрессом» и является одним из ярких представителей деловой журналистики в Алтайском крае.

Баенкова несколько раз входила в число победителей и призеров конкурса журналистского мастерства «Ростелекома». В 2014 году она заняла первое место по России в номинации «Печатная пресса» и получила приз — поездку на Зимние Олимпийские игры в Сочи.

В этом году одна из ее работ стала сотой среди зарегистрированных на конкурсе. Автор юбилейного материала представила статью «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску „умной“ техники для агробизнеса». В ней она описала, как проходит цифровизация сельского хозяйства на Алтае и почему ею нужно заниматься от души.

«Алтайский край — аграрный регион, поэтому без цифровизации села не обойтись. Я рассказала про предприятие, которое занимается внедрением в эту сферу интеллектуальных технологий, пытается сделать их доступными для крупных и для небольших хозяйств. Когда готовила материал, узнала, что разработчиками техники для фермеров были бывшие военные летчики. Такая переквалификация меня просто поразила» — рассказывает Ирина Баенкова.

За победу в спецноминации конкурса она получила диплом, подписанный Президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и генеральным директором дочерней компании NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада, а также саундбар в подарок.