Ирина Баенкова стала одним из победителей конкурса журналистского мастерства «Ростелекома»

Баенкова несколько раз входила в число победителей и призеров конкурса журналистского мастерства «Ростелекома». В 2014 году она заняла первое место по России в номинации «Печатная пресса» и получила приз — поездку на Зимние Олимпийские игры в Сочи.
В этом году одна из ее работ стала сотой среди зарегистрированных на конкурсе. Автор юбилейного материала представила статью «Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску „умной“ техники для агробизнеса». В ней она описала, как проходит цифровизация сельского хозяйства на Алтае и почему ею нужно заниматься от души.
«Алтайский край — аграрный регион, поэтому без цифровизации села не обойтись. Я рассказала про предприятие, которое занимается внедрением в эту сферу интеллектуальных технологий, пытается сделать их доступными для крупных и для небольших хозяйств. Когда готовила материал, узнала, что разработчиками техники для фермеров были бывшие военные летчики. Такая переквалификация меня просто поразила» — рассказывает Ирина Баенкова.
За победу в спецноминации конкурса она получила диплом, подписанный Президентом «Ростелекома» Михаилом Осеевским и генеральным директором дочерней компании NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы» Хироши Кавада, а также саундбар в подарок.