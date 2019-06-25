Как барнаульские летчики создали успешную компанию по выпуску «умной» техники для агробизнеса

В начале нулевых четверо бывших военных летчиков из Барнаула открыли компанию по обработке полей от сельхозвредителей. Спустя некоторое время фирма стала разрабатывать и выпускать собственную «умную» технику для сельского хозяйства (опрыскиватели, агронавигаторы и другую) и превратилась в группу компаний «Эра новых технологий». Ее директор Сергей Занадворный рассказал altapress.ru об особенностях работы с фермерами и о том, почему сельское хозяйство нельзя «оцифровать» в приказном порядке.

Краткое содержание

«Мы не знали слова „цифровизация“»

— Сергей Ефимович , ключевые сотрудники вашей компании раньше работали в Барнаульском военном авиационном училище летчиков. Вы используете знания из авиации в разработке решений для сельского хозяйства?

— Да, моя первая специальность — летчик-инженер. Я окончил Барнаульское летное училище, а потом работал там летчиком-инструктором. Еще три наших ключевых сотрудника, которые занимаются разработкой технических решений, тоже в прошлом были военными летчиками. Мы все служили в одном полку и учили курсантов летать на боевых самолетах.

Как инженеры, мы, конечно, досконально знали конструкцию самолета. В военной авиации летчики проходят серьезную подготовку. Полеты выполняются, как правило, в сложнейших условиях (перегрузки 6G, жесткий лимит времени на принятие решений, высокие скорости и так далее). Посредственных людей здесь не бывает.

Креативное мышление теперь помогает нам быстро ориентироваться в непростых экономических условиях, применять нестандартные решения.

Когда в 1999 году Барнаульское летное училище расформировали, мы были еще довольно молодыми людьми — 33−38 лет. Найти работу по специальности казалось почти нереально из-за кризиса. Но нужно было чем-то заниматься.

Читать далее Я год поработал по найму, а потом рискнул создать свой бизнес. Сначала наша компания входила в новосибирскую группу «Аэросоюз», спустя некоторое время мы стали самостоятельными. Начинали с услуги по обработке полей от вредителей, а потом стали выпускать собственное оборудование для сельского хозяйства. Конечно, наши инженерные знания и навыки пришлись здесь очень кстати. Некоторые решения из авиационных технологий мы используем в своем оборудовании (см. «Технологии из авиации в полях»).

— Почему вас заинтересовала сфера цифровизации сельского хозяйства?

— Мы в начале 2000-х не знали слова «цифровизация». Первое решение родилось из собственной потребности. Поля от вредителей, сорняков и болезней эффективнее обрабатывать ночью, поэтому требуется агронавигатор — так мы зашли в тему навигации.

В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru.

Столкнулись с проблемой: рассчитываешь расход химии на поле, а по факту ее часто не хватает или она, наоборот, остается. Стали разбираться — предварительно определять размер поля сами. Оказалось, что во многих хозяйствах реальная площадь полей может отличаться от заявленной до 20%.

Так мы запустили отдельную услугу по картированию полей. Онлайн-контроля качества и объема выполняемых работ на полях тогда еще не было, сотовая связь только начала развиваться. Для картирования требовалось оборудование и программное обеспечение.

В Челябинске мы нашли разработчика решений спутникового контроля транспорта. Предложили сотрудничество, там сильно удивились («какое сельское хозяйство?!»), потому что раньше использовали свой продукт только в навигаторах для автотранспорта.

В дальнейшем наше видение перспектив технологии оправдалось. Мы ориентировали партнеров на внедрение новых опций.

Сергей Занадворный. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сгорели шесть лабораторий

— Вы работаете только с крупными хозяйствами или с небольшими тоже?

— Подавляющее большинство наших клиентов — небольшие и средние хозяйства, но есть и крупные. В каждом районе Алтайского края несколько крупных предприятий, а остальные небольшие. Их может быть до двух десятков.

Такие фермеры ходят на выставки сельхозоборудования и понимают, что значительную часть представленной техники не могут себе позволить. А значит, не могут конкурировать в качестве продукции.

Наша особенность в том, что мы делаем под ключ простое бюджетное оборудование. Цены на нашу продукцию значительно ниже, чем на зарубежные аналоги, — на 30−50%. Например, на агронавигаторы, опрыскиватели, потравочные машины, автоматизированную систему управления расходом химии и другие.

Маржа, которая заложена в ценник, у нас небольшая. Нам удается предложить более доступный продукт благодаря тому, что мы делаем решения максимально простыми, создаем автоматику сами и выбираем оптимальные по стоимости и качеству материалы для производства.

К сожалению, в России слабая элементная база для производства электронного оборудования. Основную часть комплектующих приходится заказывать за рубежом.

Бывает, мелкие предприятия просят нас продать им старые бэушные навигаторы за 20−30 тыс. рублей. Они вполне нормально работают, послужат еще много лет, только морально устаревают. На сервисное обслуживание нам привозят навигационные комплекты, которым по 12−13 лет, и они до сих пор работают на «Белорусах» и другой старенькой технике. Предлагаем их заменить на новые, фермеры не соглашаются, их все устраивает.

В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru.

— Сколько оборудования вы продаете за год и в какие регионы?

— В последние пару лет у нас несколько снизился объем продаж по объективным причинам. В декабре 2016 года во время пожара на Барнаульском радиозаводе сгорело шесть наших лабораторий. Мы потеряли наработки предыдущих 15 лет.

За несколько месяцев нам удалось восстановить производство практически с нуля, в марте 2017 года уже начались продажи. Мы даже передали заказчикам оборудование взамен сгоревшего, находившегося у нас на сервисном обслуживании, на сумму более 1,3 млн рублей.

Кроме того, в 2017 году, когда сильно упали цены на сельхозпродукцию, мы это ощутили на своем бизнесе.

Тем не менее в 2019-м уже изготовлено и реализовано около 100 агронавигаторов, 30−40 опрыскивателей, 50 автоматизированных систем, порядка 50−70 потравочных машин.

В прошлом году порядка 90% продаж у нас были в другие регионы Сибири, Урала, а также в Краснодарский край и Башкирию. Еще мы продаем свое оборудование в Казахстан.

В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru. В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru.

Главный вопрос: где деньги?

— Сейчас немногие хозяйства используют в работе цифровые технологии. Как , по вашему мнению , можно их стимулировать делать это активнее?

— Я уверен, что это нельзя сделать «сверху», в приказном порядке. Важно, чтобы фермеры и их сотрудники понимали, зачем им нужны современные технологии.

Сейчас в них не заинтересованы в первую очередь работники хозяйств. Судите сами: когда мы ставим систему спутникового контроля транспорта на сельхозтехнику, выясняется, что перерасход топлива в отдельных случаях, особенно на старых машинах, доходит до 50%! Нередко причина в банальном воровстве или работе на неисправной технике.

Понятно, что люди сейчас выживают, но и фермер несет на себе большую нагрузку по налогам, кредитам и другим платежам, а ведь нужно еще и продать то, что ты вырастил. У него нет лишних денег. Сотрудники своим поведением не способствуют тому, чтобы хозяйства увеличивали производительность.

В компании «Эра новых технологий». Сергей Занадворный. Анна Зайкова , altapress.ru.

Я знаю случаи, когда все работники разом писали заявления на увольнение после того, как руководитель объявлял об установке автоматизированных систем на транспорт: мол, «не доверяете нам, „шпионить“ за нами хотите, мы не станем у вас работать».

Но прогресс не остановить, и те хозяйства, которые работают по старинке, начинают заметно отставать в производительности, рентабельности производства.

Сейчас государство еще хочет создать единую информационную систему, куда фермеры должны будут предоставить сведения о своей работе. По задумке это должно сделать их деятельность прозрачной. За предоставление информации планируется выплачивать субсидии.

Думаю, что это будет не особенно эффективно. Система отчетности за субсидии, незначительная компенсация затрат с большой отсрочкой не особенно стимулирует. Примеры возбуждения уголовных дел за нецелевое использование средств всем известны.

— В прошлом году ваша компания направляла предложения для госпрограммы по цифровизации сельского хозяйства в Совет Федерации. Можете рассказать , в чем они заключались?

— Да, мы разработали собственную концепцию цифровизации сельского хозяйства. Один из наших ключевых вопросов к той, что предлагало государство: где отдача от внедрения информационных технологий? Монетизация была не прописана совсем.

В компании «Эра новых технологий». Анна Зайкова , altapress.ru.

Внедрим мы, допустим, интернет вещей, каким образом и через сколько лет он окупится? Вырастет ли производительность труда в хозяйстве?

Мы предложили источники, из которых можно получать дополнительные доходы в бюджет. Например, после проведения учета всех земель с помощью цифровых технологий у государства появятся основания выписывать штрафы за незаконное или нецелевое использование земельных участков. Экономить деньги можно благодаря оптимизации логистики сельхозтоваров и организации торгов на единой электронной площадке.

Для наших сельхозпроизводителей вопрос логистики один из самых болезненных. Они постоянно вынуждены снижать цену продукции, чтобы «отбить» транспортные расходы. В целом в сельском хозяйстве в России очень мало предсказуемости. Государство могло бы ее увеличить мерами поддержки, особенно удаленных регионов, как Алтайский край.

К тому же нужно иметь план, что и в каком количестве требуется выращивать в масштабах страны, чтобы хозяйства понимали востребованность той или иной продукции на рынке.

Технологии из авиации в полях

1. Аэрозольные генераторы для борьбы с вредителями на двигателях от самолетов В начале 2000-х компания разработала аэрозольные генераторы (техника для борьбы с сельскохозяйственными и лесными вредителями) с ВСУ-двигателями от списанных гражданских самолетов типа Як-40. Эти самолеты уже тогда были сняты с производства, но двигатели от них с хорошим ресурсом в России можно было найти. «Эра новых технологий» приобрела их в разных регионах по остаточной стоимости. В самолетах такие двигатели использовались как вспомогательные для запуска, системы кондиционирования, энергообеспечения и так далее. 2. Штанги для опрыскивателей из дюралюминиевых сплавов и конструкция замка , как на шасси Штанги из дюралевых сплавов, которые используются в опрыскивателях «Эры новых технологий», применяются в авиации. Эти штанги компания ежегодно заказывает небольшими партиями на заводе в Красноярске. Их преимущество в том, что они легкие (один пролет трубы — 4,5 кг) и одновременно прочные. На креплении штанг установлен замок, который разработали инженеры компании. Он позволяет опрыскивателю свободно проходить препятствия на поле. В креплении используются решения, которые применяются в конструкциях замка шасси некоторых самолетов. 3. Расположение приборов для оператора автоматизированной системы «Мастер» по авиационным принципам Все индикаторы работы одновременно выведены на экран дисплея, оператору достаточно короткого взгляда на панель для контроля над оборудованием. Дополнительно заходить в другие режимы не требуется. Прямо по ходу движения он может отслеживать количество жидкости в опрыскивателе, топлива в баке, течет ли вода из крана, соблюдается ли норма расхода средства на гектар, каковы скоростной режим и пройденный путь, прикрытие кранов и так далее.

Что известно о Сергее Занадворном

Сергей Занадворный. Анна Зайкова , altapress.ru.

Сергей Занадворный родился в 1962 году в селе Венгерово Новосибирской области. В 1984-м окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «летчик-инженер». После этого до 1999 года работал в том же училище летчиком-инструктором. Во время службы получил второе образование в НГТУ по специальности «самолето- и вертолетостроение».

Был уволен в запас в 1999 году в должности командира эскадрильи в связи с тем, что училище расформировали.

В 2000 году работал ведущим инженером в конверсионном отделе Сибирского научно-исследовательского института авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.

В 2005-м получил третье высшее образование в ВЗФЭИ на факультете менеджмента. В начале нулевых открыл собственный бизнес вместе с бывшими коллегами по летному училищу. Сейчас это группа компаний «Эра новых технологий».

Сергей Занадворный женат, воспитал сына и дочь. В свободное время играет на саксофоне (освоил инструмент в 50 лет), читает книги, любит активный отдых, особенно путешествия.