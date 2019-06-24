Алтайское молоко для азиатов и негров: в крае построят крупнейший животноводческий комплекс

Крупный инвестор «ЭкоНива Алтай» намерен зайти на стройплощадку для возведения масштабного животноводческого комплекса в Тальменском районе в августе либо в октябре-ноябре текущего года. Все зависит от того, когда холдинг решит вопрос с финансированием. Об этом altapress.ru заявил Сергей Ляхов, региональный директор по Сибири.

Напомним, крупнейший в России производитель сырого молока агрохолдинг «ЭкоНива АПК» осенью прошлого года заявил о намерении построить в Алтайском крае комплекс на 6 тысяч голов. Объем инвестиций составит около 3 млрд рублей.

Какую долю в общем объеме займут кредитные деньги, а какую — собственные средства, пока в компании не сообщают. По словам Ляхова, решение об этом примут в головном офисе.

Сейчас холдинг идет в графике дорожной карты реализации проекта. Инвестор получил техусловия для строительства. Разработан генплан проекта комплекса — скоро документ направят на госэкспертизу.

Коровы. pixabay

16 мая компания получила документ о предоставлении ей в аренду без торгов земельных участков общей площадью 14 тысяч гектаров.

Именно земельный вопрос чуть было не стал камнем преткновения для реализации проекта на Алтае. В конце прошлого года Сергей Ляхов рассказал, что агрохолдинг предпочитает работать на земле, находящейся у него в собственности. Так, помимо прочего, легче привлекать кредитные средства. Да и рисков меньше, что кто-то, например, оспорит договор аренды.

Но в Алтайском крае еще в 2002 году власти ввели мораторий на продажу сельхозземель. Их можно только взять в долгосрочную аренду на 49 лет.

Снять оперативно мораторий оказалось невозможно. Но чтобы решить проблему, власти края пошли другим путем: они объединили в Тальменском районе 20 участков общей площадью более 14 тыс. гектаров, сообщал сайт правительства региона. Из них 10 тыс. не обрабатывались последние пять лет — договора с арендаторами, которые их запустили, расторгли.

Сельское хозяйство. Коровы. Анна Зайкова

В апреле на заседании инвестиционной комиссии края чиновники заявили, что признали проект «ЭкоНивы» приоритетным, что позволит отдать под него землю без торгов. До этого так делали только два раза, когда предоставляли участки под строительство двух крупных медцентров в нагорной части Барнаула.

В 2019 году «ЭкоНива Алтай» уже может засеять кормовыми культурами 7 тыс. гектаров. По словам Ляхова, техника для проведения полевых работ поступила в хозяйство почти в полном объеме.

Сейчас в компании формируют коллектив. Как рассказал Сергей Ляхов, костяк уже набран — это около 15 человек, в основном жители Тальменского района.

Мощные соседи

Главный регион присутствия холдинга в Сибири — Новосибирская область. Здесь «ЭкоНива» работает с 2006 года.

Общее поголовье КРС в регионе — 24,8 тысячи. Работают три современных животноводческих комплекса, ежедневно производится более 340 тонн молока.

В Маслянинском районе в 2018 году компания начала строить перерабатывающий завод. Планируется, что здесь будут перерабатывать 1150 тонн сырья в сутки и производить сыры, творог, кефир, йогурт, а также молоко и специальную сыворотку для производства детского питания.

Объем инвестиций в проект оценивается в 18 млрд рублей. Завод намерены запустить в 2020 году.

Сыр. СС0

Именно близость к новосибирским активам стала одним из аргументов, которые учитывали владельцы холдинга, принимая решение построить комплекс в Алтайском крае, — Тальменский район граничит с соседним регионом. Молоко с алтайского предприятия смогут поставлять на переработку с минимальными транспортными издержками.

Почему холдингу интересна Сибирь

Владелец агрохолдинга Штефан Дюрр, немецкий фермер, переехавший в Россию, в конце мая на Летнем молочном саммите сказал, что очень высоко оценивает экспортный потенциал отрасли, в том числе на азиатские рынки. Об этом сообщала пресс-служба компании.

По его словам, затраты на производство литра молока составляют в России 20,8 руб­ля, в США — 21,05 рубля, в Германии — 24,75 рубля. То есть российская продукция имеет ценовые преимущества в конкурентной борьбе. Дюрр прогнозирует, что в стране к 2025 году экспорт молока и молочной продукции может достигнуть 1 млрд долларов.

Молоко. СС0

Но для этого экспортерам необходима поддержка государства, а властям нужно развивать логистику.

«Ближайшие три-четыре года мы будем тренироваться, налаживать связи и приобретать опыт», — сказал Штефан Дюрр. Перспективными направлениями он назвал Китай, Вьетнам, Корею, Ближний Восток и, возможно, страны Африки.

Сибирь географически близка к части этих рынков. Однако ей предстоит наладить логистику: по оценке Дюрра, сейчас поставки из Германии в Китай обходятся дешевле, чем из России.

Кроме того, у сибирской продукции есть шанс заинтересовать и европейцев. «В Европу мы можем идти только со специализированным продуктом типа „вкусный сыр из Сибири“. Для европейцев Сибирь — это природа, экология, Байкал. Этот имидж региона мы можем привезти в Европу и иметь успех». Впрочем, уточнил Дюрр, в такой концепции речь идет только о небольших объемах.

Таймлайн

2014 год. На выставке «Золотая осень» в Москве прежнее руководство региона вело переговоры со Штефаном Дюрром о вхождении холдинга в Алтайский край. По словам аграрного вице-премьера Александра Лукьянова, тогда инвестора не устроил уровень потребительского спроса в регионе, и от строительства животноводческого комплекса на Алтае «ЭкоНива» отказалась. Сентябрь 2018 года. Штефан Дюрр и Виктор Томенко подписывают соглашение. Дюрр заявляет о намерении построить на Алтае животноводческий комплекс «нового уровня» на 3−3,5 тысячи голов. Объем заявленных инвестиций — около 2,8 млрд с возможностью удорожания. Декабрь 2018 года. В «ЭкоНиве Алтай» заявляют о возникшей трудности: оказалось, что в Алтайском крае земли сельхозназначения нельзя купить, а можно только взять в долгосрочную аренду. А холдинг предпочитает работать на собственной земле. Апрель 2019 года. Принято решение о передаче земель «ЭкоНиве» в аренду без проведения торгов. Вторая половина 2019 года. Планируется начать строительные работы на площадке.

Коровы. Животноводство. СС0

«ЭкоНива» в цифрах

В 2017 году холдинг «ЭкоНива» стал крупнейшим в России производителем молока. 535 тыс. гектаров сельхозземель обрабатывают его предприятия в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Оренбургской и Тюменской областях. Более 2 тыс. тонн молока ежедневно производят предприятия холдинга, 142 тыс. — общее поголовье КРС, 6 тыс. голов — общая численность мясного скота. Источник: официальный сайт холдинга.

В ноябре 2018 года стало известно, что владельцем 16% акций материнской компании группы «ЭкоНива» Штефана Дюрра — Ekosem-Agrar — стала кипрская Torentina. Последняя принадлежит ABH Financial, у которой, в свою очередь, 100% акций «Альфа-банка».

Источник: газета «Ведомости».