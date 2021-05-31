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Жизнь

Ириска, водичка, жвачка. Названы продукты из детства, по которым скучают россияне

Около 80% жителей России ностальгируют по продуктам, которые продавались во времена их детства, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Сбермаркета» и ResearchMe.

Ириски "Кис-Кис".
Ириски "Кис-Кис".
postimg.cc.

Опрос провели в мае 2021 года среди 1 500 россиян. Чаще всего они воспоминали продававшиеся в 1990-е годы жевательные резинки и шоколадные батончики.

«80% опрошенных россиян говорят, что чувствуют ностальгию, когда вспоминают продукты из детства. Больше всего скучают по жвачкам: 34% вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и Hubba Bubba. 20% скучают по шоколаду „Шок“. Также упомянули редкие сейчас товары: ириски „Кис-Кис“, мороженое в формочках ягод и фруктов, растворимые напитки Zuko и газированную воду из автоматов. Если бы у россиян была возможность вернуться в детство и купить все, что они хотели, то большинство выбрали бы сладости: 46% опрошенных купили бы шоколад Wispa, 42% - конфеты с кислой начинкой, 37% потратили бы деньги на фруктовый лед», — говорится в исследовании.

Большинство россиян также отметили, что продукты изменились во вкусе со времен СССР. К примеру, другим стал вкус докторской колбасы — так считают 39% опрошенных.

«Больше всего изменился вкус докторской колбасы — так ответили 39% опрошенных. Чуть более трети россиян сказали, что стал другим вкус пломбира и эскимо. 21% вспомнили вкус газированной воды „Буратино“ и „Тархун“, отметив, что газировка уже не такая, как раньше», — отметили социологи.

Среди других продуктов, которые изменили вкус, россияне также назвали конфеты «Коровка», сгущенное молоко и молочные сосиски.

Кстати, ранее Роскачество провело исследование и оказалось, что многие сливочные сосиски не такие уж и сливочные.

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