Ириска, водичка, жвачка. Названы продукты из детства, по которым скучают россияне

Опрос провели в мае 2021 года среди 1 500 россиян. Чаще всего они воспоминали продававшиеся в 1990-е годы жевательные резинки и шоколадные батончики.

«80% опрошенных россиян говорят, что чувствуют ностальгию, когда вспоминают продукты из детства. Больше всего скучают по жвачкам: 34% вспомнили про жвачки Boomer, Turbo и Hubba Bubba. 20% скучают по шоколаду „Шок“. Также упомянули редкие сейчас товары: ириски „Кис-Кис“, мороженое в формочках ягод и фруктов, растворимые напитки Zuko и газированную воду из автоматов. Если бы у россиян была возможность вернуться в детство и купить все, что они хотели, то большинство выбрали бы сладости: 46% опрошенных купили бы шоколад Wispa, 42% - конфеты с кислой начинкой, 37% потратили бы деньги на фруктовый лед», — говорится в исследовании.