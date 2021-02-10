Иркутские чиновники раскочегарили котельную красной икрой

В Иркутске уничтожили партию нелегальной лососевой икры, которую нашли в ходе рейда по местным магазинам, сообщает региональный Россельхознадзор.

Уничтожили 2,4 кг красной икры — 13 пластиковых контейнеров весом от 100 до 500 граммов.

«Подозрительная продукция была изъята в магазине „Форелька“ в ходе рейда по проверке качества рыбного деликатеса в канун Нового года», — рассказали в ведомстве.

Приняли решение сжечь красную икру. Для этого выбрали печь на котельной местного завода железобетонных изделий (ЖБИ).

Как отметила госинспектор отдела ветнадзора Галина Чистякова, при проверке икру не смогли идентифицировать.

«Без маркировки, без даты выработки и без документов, подтверждающих качество и безопасность. Продукция изъята и утилизирована», — пояснила она необходимость сжигания деликатеса.

Магазину «Форелька» выписали штраф в размере 20 тыс. рублей, чтобы в следующий раз любая икра имела документ.

Ранее огромная куча черной икры вызвала подозрения у иркутских полиции, которые отправили весь деликатес «на ответственное хранение».