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Жизнь

«Искривленный» Стамбул: город показан на невероятных фото с эффектом трехмерного пространства

Специалист по визуальным эффектам Айдын Буюктас создал невероятные образы Турции и любимого Стамбула.

Турция, г. Стамбул.
Турция, г. Стамбул.
СС0.

Фотограф снимает городские пейзажи с высоты птичьего полета, а затем редактирует снимки так, что на них появляются пространственные изгибы.

На снимках серии «Плоские земли» можно увидеть Большой базар, Галатский мост, мечети, вокзалы и многие другие знаковые места Стамбула.

Фотографа с детства вдохновляет фантастика — миры Айзека Азимова и Герберта Уэллса, пишет mail.ru.

Тысячи ночных огней

Ранее барнаульский фотограф Евгений Кучинев показал эффектные панорамы ночного города с высоты

«Как прекрасен город с высоты! Вспоминаю об этом всякий раз, видя потрясающие ночные панорамы Барнаула. Даже когда на улице суровая сибирская зима. Ночью город словно забывает о том, что все вокруг укутано толстым снежным покрывалом. Он засыпает усыпанный сотнями тысяч разноцветных огней, в гулком разноголосии городских звуков. Этот яркий сон наяву позволяет поверить, что мы живем в большом столичном мегаполисе и ощутить себя его неотъемлемой частью», — подписал фотографии автор.

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