«Искривленный» Стамбул: город показан на невероятных фото с эффектом трехмерного пространства

Фотограф снимает городские пейзажи с высоты птичьего полета, а затем редактирует снимки так, что на них появляются пространственные изгибы.
На снимках серии «Плоские земли» можно увидеть Большой базар, Галатский мост, мечети, вокзалы и многие другие знаковые места Стамбула.
Фотографа с детства вдохновляет фантастика — миры Айзека Азимова и Герберта Уэллса, пишет mail.ru.
Тысячи ночных огней
Ранее барнаульский фотограф Евгений Кучинев показал эффектные панорамы ночного города с высоты
«Как прекрасен город с высоты! Вспоминаю об этом всякий раз, видя потрясающие ночные панорамы Барнаула. Даже когда на улице суровая сибирская зима. Ночью город словно забывает о том, что все вокруг укутано толстым снежным покрывалом. Он засыпает усыпанный сотнями тысяч разноцветных огней, в гулком разноголосии городских звуков. Этот яркий сон наяву позволяет поверить, что мы живем в большом столичном мегаполисе и ощутить себя его неотъемлемой частью», — подписал фотографии автор.