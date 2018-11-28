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Испанский журналист рассказал о «волшебстве» в российском плацкартном вагоне

Испанский журналист Хавьер Колас в статье для газеты El Mundo назвал путешествие по России на поезде в плацкартном вагоне «волшебством».

Романтика плацкарта.
Романтика плацкарта.
trinixy.ru

«Путешествие на поезде по России возвращает тебя к рассказам о людях, растворившихся в необъятности девятнадцатого и двадцатого веков», — пишет Колас.

По его мнению, «самой непередаваемой частью этого волшебства» являются плацкартные вагоны, которые в скором времени должны исчезнуть, поскольку будут заменены на новые модульные.

Сны в унисон

Журналист также отмечает «дружескую обстановку», царящую в вагоне, которая, как он считает, редко встречается в других местах, пишет bfm.ru.

«Плацкартный вагон — вагон, в котором всегда было все, кроме дверей. Почти прозрачное пространство, в котором люди спят и позволяют спать вблизи друг друга. Мы видим сны в унисон, успокоенные перестуком колес и элементарной гражданской бдительностью друг друга», — пишет он.

Русская рулетка

Свой выбор в пользу путешествия именно таким образом журналист объяснил тем, что «поездка в общем вагоне не бывает ни слишком хорошей, ни слишком плохой. Как обычный день нашей жизни, только запоминающийся».

По мнению журналиста, вагоны-купе представляют собой разновидность «русской рулетки», в то время как в плацкарте все «растворяется в среднестатистической среде».

Какой рейс выполнял поезд, в «плацкарте» которого ехал журналист — не указывается.

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