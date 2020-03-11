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11 марта
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Жизнь

Испанцы публикуют фото небесного портала в другое измерение

Впечатляющий закат могли наблюдать жители и туристы в испанских горах Сьерра-Невада на юго-востоке страны.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Над горным хребтом зависло огромное лентикулярное облако, которое благодаря закатным лучам приобрело насыщенный розово-пурпурный цвет.

Облако напоминало кадры из фильма об инопланетянах или портал в другое измерение. Некоторые комментаторы отметили, что это жуткое зрелище. Другие увидели облака из роз.

Свидетели необычного природного явления смогли сделать множество фото, пишет mail.ru.

Ранее невероятные радужные облака над Белухой показала фотограф Светлана Казина. Она сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными.

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