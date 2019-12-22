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Жизнь

Невероятные радужные облака над Белухой показала фотограф

Фотограф Светлана Казина из Республики Алтай специализируется на съемке пейзажей и астрофото, сделанных преимущественно в родном регионе.

Облака из космоса.
Облака из космоса.
Фёдор Юрчихин, roscosmos.ru

Недавно Светлана сделала абсолютно волшебные кадры, которые кажутся нереальными — над вершиной горы Белуха она сфотографировала яркие радужные облака.

Это довольно редкое явление, при котором тонкие облака, находящиеся вблизи солнца, окрашиваются в спектральные цвета. Они образуются благодаря крошечным каплям воды или кристаллов льда в облаках, которые и рассеивают свет, пишет mail.ru. А потому радужные облака обычно появляются на небе осенью или зимой.

Правда, сама Светлана Казина считает появление таких облаков вполне обычным явлением — настолько часто попадают они в объектив ее фотоаппарата.

«Облака на моих снимках настолько тонки, что напоминают скорее кружева, нежели обычные облака. Сила ветра на этой высоте была высока и рисунок облачного плетения менялся каждую секунду», — описывает явление фотограф.

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