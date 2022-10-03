Исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» встретится с барнаульцами

Актер Александр Михайлов известен по таким фильмам, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Благословите женщину» и другим.
«Нам выпадает честь еще раз встретиться с любимым артистом, замечательным человеком, провести вечер с историей — историей жизни, успеха и любви, услышать его проникновенный голос в дорогих нам всем песнях и романсах, проникнуться каждому лично теми „рецептами счастья“, которые составляют смысл всей нашей жизни», — говорится в анонсе.
Встреча состоится 16 октября в ДК Барнаула. Начало в 19:00, цена билета — 900−2500 рублей.
Ранее Михайлов раскритиковал использование зарубежной музыки в программах олимпийских фигуристов.