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Жизнь

Исполнитель главной роли в фильме «Любовь и голуби» встретится с барнаульцами

В Барнауле пройдет творческий вечер известного актера Александра Михайлова. Он расскажет о своей жизни и работе, а также споет песни.

Актер Александр Михайлов в картине "Любовь и голуби"
Актер Александр Михайлов в картине "Любовь и голуби"
Кинопоиск

Актер Александр Михайлов известен по таким фильмам, как «Любовь и голуби», «Мужики», «Благословите женщину» и другим.

«Нам выпадает честь еще раз встретиться с любимым артистом, замечательным человеком, провести вечер с историей — историей жизни, успеха и любви, услышать его проникновенный голос в дорогих нам всем песнях и романсах, проникнуться каждому лично теми „рецептами счастья“, которые составляют смысл всей нашей жизни», — говорится в анонсе.

Встреча состоится 16 октября в ДК Барнаула. Начало в 19:00, цена билета — 900−2500 рублей.

Ранее Михайлов раскритиковал использование зарубежной музыки в программах олимпийских фигуристов.

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