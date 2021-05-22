Исполнитель роли Пчелы в «Бригаде» назвал Россию «страной победившего быдла»

Актер Павел Майков, которого больше знают по роли Пчелы в культовом сериале «Бригада», в интервью « МК» резко раскритиковал современное общество.

По его мнению, из-за интернета люди живут крайне скучную жизнь. Непрофессионалы пробились в искусство благодаря деньгам, а качество театра, литературы и кино оставляет желать лучшего.

«Случайно посмотрел передачу „Музыкальный ринг“ 1986 года с участием группы „Аквариум“. Так там совсем другие люди сидели в зале. Они пытались понять музыку — то, что пел БГ. У них другие лица и глаза…» — рассказал Майков.

Телеведущий Владимир Соловьев, по его мнению, разжигает агрессию и межнациональную рознь. «Почему на него никто до сих пор не подал в суд?», — удивляется актер.

Пожаловался Майков и на других журналистов, которые пишут про него «90 процентов бреда». В частности, он припомнил, как многие издания процитировали его мнение по поводу того, что нельзя тратить деньги на парады в День Победы, а средства лучше передать инвалидам.

«Мы где находимся? В романе Стругацких, стране Оз? Почему наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна победившего быдла», — пессимистически настроен артист.

На вопрос, что бы он ответил возмутившимся его высказыванием, Майков заявил: «Раз человек начнет возмущаться — значит, я попал в десятку».