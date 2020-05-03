Испугавшиеся чипирования и изоляции горцы сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии. Они решили, что оборудование сотовой компании может их облучить до потери сознания.

Как сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время онлайн пресс-конференции, некоторые люди думают, что эпидемия организована «какими-то мировыми силами», которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, а потом их будут «чипировать».

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — цитирует слова главы Северной Осетии РИА Новости.

Неделей ранее жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против изоляции и действий властей, которых, по их мнению, не эффективно действуют в период пандемии коронавируса.