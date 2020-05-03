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Жизнь

Испугавшиеся чипирования и изоляции горцы сожгли антенну связи

Неверящие в существование коронавируса сожгли антенну сотовой связи в Северной Осетии. Они решили, что оборудование сотовой компании может их облучить до потери сознания.

Базовая станция сотовой связи.
Базовая станция сотовой связи.
Из архива редакции.

Как сообщил глава региона Вячеслав Битаров во время онлайн пресс-конференции, некоторые люди думают, что эпидемия организована «какими-то мировыми силами», которые хотят загнать людей в резервации, поставить антенны 5G, облучить, чтобы они потеряли сознание, а потом их будут «чипировать».

«Они мне это доказывали, но я с ними спорить не стал. Однако, к сожалению, они идут и дальше, в частности, недавно сожгли антенну МТС рядом с селением Ногир. Каждый день идут звонки в мою приемную, чтобы связь наладили», — цитирует слова главы Северной Осетии РИА Новости.

Неделей ранее жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против изоляции и действий властей, которых, по их мнению, не эффективно действуют в период пандемии коронавируса.

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