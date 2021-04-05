Исследование: россияне перешли на мат после его запрета

Российский «закон против мата» не эффективен, установили сотрудники «Медиалогии».

С 1 февраля, когда появились поправки, обязывающие соцсети удалять посты с ненормативной лексикой, насчитывается уже 20,2 млн записей с матом.

Годом ранее пользователи сделали в соцмедиа 18,3 млн матерных публикаций, указывает РБК. Таким образом, россияне стали браниться на 10% чаще.

Данные касаются «ВКонтакте», «Одноклассников», Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и TikTok.

Ранее Роскомнадзор (РКН) предупредил соцсети, что в соответствии с 13.41 КоАП может «влепить» им штрафы от 800 тыс. до 4 млн руб. за отказ блокировать запрещенный контент, пишет «Росбалт».

Поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» обязали администрацию соцсетей удалять мат в течение суток. Выявлять такой контент компании должны сами путем мониторинга.

Ранее барнаульцы без мата обсудили мат в жизни и искусстве.