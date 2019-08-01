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Жизнь

Исследователь заявил, что человечество не способно ликвидировать тараканов

Пресс-секретарь Зоологического музея МГУ Илья Гомыранов заявил, что человечество не способно уничтожить тараканов.

Таракан.
Таракан.
открытые источники (CC0)

Гены этих насекомых «помнят» слишком много ядов, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, в организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, которые являются противоядием для различных отрав. Необходимых для этого генов у них достаточно — длина ДНК тараканов занимает второе место по длине среди насекомых, уступая только ДНК перелетной саранчи, и превышает длину человеческой ДНК.

Человечество способно только снизить численность тараканов.

«Уничтожить тараканов мы точно не способны, да и вряд ли это нужно делать — все-таки они являются одним из элементов экосистемы города, так же как и голуби с крысами. Мы можем снизить численность тараканов, соблюдая санитарные нормы как в местах общего пользования (подъезды, помойки и т. п.), так и в собственных квартирах», — сказал ученый.

Между тем на улицах Сочи появились тараканы, длина тела которых достигает пяти сантиметров, пишет bfm.ru. А в Алтайском крае полчища жуков делают норы в бетоне и не дают людям спать.

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