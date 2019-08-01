Исследователь заявил, что человечество не способно ликвидировать тараканов

Гены этих насекомых «помнят» слишком много ядов, сообщает РИА Новости.

По словам ученого, в организме насекомых вырабатывается большое количество белков-антидотов, которые являются противоядием для различных отрав. Необходимых для этого генов у них достаточно — длина ДНК тараканов занимает второе место по длине среди насекомых, уступая только ДНК перелетной саранчи, и превышает длину человеческой ДНК.

Человечество способно только снизить численность тараканов.

«Уничтожить тараканов мы точно не способны, да и вряд ли это нужно делать — все-таки они являются одним из элементов экосистемы города, так же как и голуби с крысами. Мы можем снизить численность тараканов, соблюдая санитарные нормы как в местах общего пользования (подъезды, помойки и т. п.), так и в собственных квартирах», — сказал ученый.

Между тем на улицах Сочи появились тараканы, длина тела которых достигает пяти сантиметров, пишет bfm.ru. А в Алтайском крае полчища жуков делают норы в бетоне и не дают людям спать.