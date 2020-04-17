Исследователи назвали смертельную для Covid-19 температуру

После нагрева коронавируса Covid-19 до 60 градусов в течение часа, некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.
Полностью деактивировать вирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, пишет RT.
Ранее американский ученый подверг критике исследования о том, что теплая погода может замедлить распространение коронавируса.
Не стоит ждать завершения эпидемии к лету только потому, что в ряде случаев наблюдается снижение числа инфицированных при потеплении, уверен ученый.
Примеры таких стран, как Иран и Австралия, говорят о том, что коронавирус прекрасно чувствует себя и на жаре, а две предыдущие вспышки коронавирусных инфекций — SARS-CoV и MERS-CoV — не проявили признаков сезонности.