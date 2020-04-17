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Жизнь

Исследователи назвали смертельную для Covid-19 температуру

Группа французских ученых установила — коронавирус нового типа погибает в течение 15 минут при тепловом воздействии в 92 градуса, говорится в сообщении на ресурсе bioRxiv.

Коронавирус.
Коронавирус.
СС0

После нагрева коронавируса Covid-19 до 60 градусов в течение часа, некоторые его штаммы все еще были способны размножаться.

Полностью деактивировать вирус удалось после нагрева до 92 градусов в течение 15 минут, пишет RT.

Ранее американский ученый подверг критике исследования о том, что теплая погода может замедлить распространение коронавируса.

Не стоит ждать завершения эпидемии к лету только потому, что в ряде случаев наблюдается снижение числа инфицированных при потеплении, уверен ученый.

Примеры таких стран, как Иран и Австралия, говорят о том, что коронавирус прекрасно чувствует себя и на жаре, а две предыдущие вспышки коронавирусных инфекций — SARS-CoV и MERS-CoV — не проявили признаков сезонности.

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