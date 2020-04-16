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Здоровье

Исследователи раскритиковали сезонность Covid-19

Дэвид Рельман из Национальной академии наук США подверг критике исследования о том, что теплая погода может замедлить распространение коронавируса.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

Не стоит ждать завершения эпидемии к лету только потому, что в ряде случаев наблюдается снижение числа инфицированных при потеплении, уверен ученый.

Примеры таких стран, как Иран и Австралия, говорят о том, что коронавирус прекрасно чувствует себя и на жаре, а две предыдущие вспышки коронавирусных инфекций — SARS-CoV и MERS-CoV — не проявили признаков сезонности, пишет «Росбалт».

Forbes сообщает — ученый указывает на 10 последних пандемий гриппа и напоминает, что пик второй волны во всех случаях не зависел от времени года и наступал примерно через шесть месяцев.

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