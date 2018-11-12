Исследователи назвали три способа, как продлить жизнь на 10 лет

Исследования на базе Гарвардского университета выявили несколько ключевых привычек человека, которые могут увеличить продолжительность жизни на десятилетие. Это — сбалансированное правильное питание, здоровый сон и даже употребление алкоголя в умеренных количествах.

Долголетием отличаются те, кто имеет детей. Такие люди живут на два-три года дольше бездетных.

Исследователи посоветовали больше гулять, избегать раннего выхода на пенсию, не обращаться в больницы по пустякам и вести активную сексуальную жизнь.

В исследовании принимали участие 660 добровольцев старше 50 лет, пишет bfm.ru. Наиболее позитивные из участников имели больше шансов прожить дольше остальных.

Ранее сообщалось, что интенсивные аэробные нагрузки повышают кардиореспираторную выносливость организма, что помогает снизить риск смерти. Улучшить состояние сердца и органов дыхания можно с помощью аэробики.

Физкульт—привет

Между тем правительство разработало национальный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян.

Отдельное внимание в национальном проекте уделено развитию физкультуры и спорта.