Исследователи обнаружили пять новых коронавирусов

Группа ученых из США и Мьянмы провели совместное исследование и обнаружили шесть видов коронавирусов, которые переносят летучие мыши. Пять из них ранее не были выявлены.

«Когда мы выявляем коронавирусы на ранних стадиях развития у животных, у нас появляется ценная возможность исследовать потенциальную угрозу и предотвращать пандемии до того, как они возникнут», — цитирует директор Смитсоновской программы глобального здравоохранения и соавтор исследования Сьюзан Мюррей «Ридус».

Ученые надеются, что их работа приведет к усилению эпиднадзора за инфекциями, которые передаются от животного к человеку.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что переход коронавируса от летучих мышей к человеку произошел из-за бродячих собак, пишет ura.ru. Они предполагают, что изначально COVID-2019 инфицировал кишечник пса, что привело к быстрой эволюции инфекции.

Животные и вакцины

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» рассказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, вакцины разрабатывались как на основе широко применяемых вирусных векторов, так и на основе новых подходов к синтетической биологии.