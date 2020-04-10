К свиньям Covid-19: ученые рассказали о воздействии коронавируса на животных

Среди испытуемых были коты, собаки, хорьки, свиньи, курицы и лисы.
Выяснилось, что наиболее чувствительными к вирусу являются кошки и хорьки. Собаки показали малую чувствительность, как и свиньи. Курицы и утки вообще не отреагировали на коронавирус Covid-19.
Что касается кошек, то ученые советуют не паниковать, пишет bfm.ru. Так как риск передачи вируса между ними чрезвычайно мал.
А вот от человека они все же могут заразиться, о чем свидетельствует недавний случай с тигрицей в одном из зоопарков. Специалисты полагают — тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения
Животные и вакцины
В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» рассказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.
По его словам, вакцины разрабатывались как на основе широко применяемых вирусных векторов, так и на основе новых подходов к синтетической биологии, пишет РБК .
«На первом этапе мы проводим иммунизацию животных, смотрим на способность формировать достаточный иммунитет, как клеточный, так и гуморальный, и после этого будет проводиться уже заражение живым вирусом», — сказал Максютов.
После исследований на мышах и хорьках ученые начинают экспериментировать на низших приматах.