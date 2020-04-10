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Жизнь

К свиньям Covid-19: ученые рассказали о воздействии коронавируса на животных

Ученые Поднебесной провели исследование о воздействии коронавируса на некоторых животных, сообщает Le Matin со ссылкой на журнал Science.

Свинья.
Свинья.
СС0

Среди испытуемых были коты, собаки, хорьки, свиньи, курицы и лисы.

Выяснилось, что наиболее чувствительными к вирусу являются кошки и хорьки. Собаки показали малую чувствительность, как и свиньи. Курицы и утки вообще не отреагировали на коронавирус Covid-19.

Что касается кошек, то ученые советуют не паниковать, пишет bfm.ru. Так как риск передачи вируса между ними чрезвычайно мал.

А вот от человека они все же могут заразиться, о чем свидетельствует недавний случай с тигрицей в одном из зоопарков. Специалисты полагают — тигрицу заразил работник, который ухаживал за ней. При этом болезнь у него могла протекать бессимптомно или на тот момент у него не было явных признаков заражения

Животные и вакцины

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение. Об этом в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» рассказал генеральный директор государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов.

По его словам, вакцины разрабатывались как на основе широко применяемых вирусных векторов, так и на основе новых подходов к синтетической биологии, пишет РБК .

«На первом этапе мы проводим иммунизацию животных, смотрим на способность формировать достаточный иммунитет, как клеточный, так и гуморальный, и после этого будет проводиться уже заражение живым вирусом», — сказал Максютов.

После исследований на мышах и хорьках ученые начинают экспериментировать на низших приматах.

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