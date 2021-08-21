Исследователи рассказали о пользе собачьей терапии

Выяснилось, контакт с собаками значительно улучшает самочувствие.

Исследование провели в рамках образовательной программы университета в сотрудничестве со студенческой программой. Оно опубликовано в журнале Anthrozoös.

Ученые оценили самочувствие 284 студентов с помощью опросов, проведенных до и после общения с собаками.

Результаты подтвердили то, что знают большинство хозяев собак — студенты, которые могли дотронуться до собак — показали более значительное улучшение самочувствия, чем те, кто мог только наблюдать за ними, пишет bfm.ru.

Результаты исследования могут быть полезны педагогам, школьным администраторам и студентам, поскольку собачья терапия снижает стрессы.

Ранее кинолог рассказал, почему собаки иногда странно себя ведут. Собака может бегать во сне, перебирая ногами и вращая глазами — это нормально для определенного этапа сна. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем. В этот момент он может подскочить и продолжать те действия, которыми он занимался во сне — в этом тоже нет ничего страшного.