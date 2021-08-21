21 августа 16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Исследователи рассказали о пользе собачьей терапии

Новое исследование Университета Британской Колумбии в Канаде проанализировали влияние животной терапии на студентов, сообщает CTV News.

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0

Выяснилось, контакт с собаками значительно улучшает самочувствие.

Исследование провели в рамках образовательной программы университета в сотрудничестве со студенческой программой. Оно опубликовано в журнале Anthrozoös.

Ученые оценили самочувствие 284 студентов с помощью опросов, проведенных до и после общения с собаками.

Результаты подтвердили то, что знают большинство хозяев собак — студенты, которые могли дотронуться до собак — показали более значительное улучшение самочувствия, чем те, кто мог только наблюдать за ними, пишет bfm.ru.

Результаты исследования могут быть полезны педагогам, школьным администраторам и студентам, поскольку собачья терапия снижает стрессы.

Ранее кинолог рассказал, почему собаки иногда странно себя ведут. Собака может бегать во сне, перебирая ногами и вращая глазами — это нормально для определенного этапа сна. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем. В этот момент он может подскочить и продолжать те действия, которыми он занимался во сне — в этом тоже нет ничего страшного.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость