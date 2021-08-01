Кинолог рассказал, почему собаки иногда странно себя ведут

Для начала убедитесь, что питомец здоров физически, а затем проанализируйте, какие события предшествовали изменениям в поведении. Если не получается — обратитесь к ветеринару, советует специалист.

Первый случай. Собака может бегать во сне, перебирая ногами и вращая глазами — это нормально для определенного этапа сна. Бывает и так, что пес будит себя своим же лаем. В этот момент он может подскочить и продолжать те действия, которыми он занимался во сне — в этом тоже нет ничего страшного.

Другое дело, если подобные движения наблюдаются в периоды бодрствования. Тогда нужно провести диагностику, чтобы исключить нарушения функций центральной нервной системы.

Второй случай. Собака трет морду о ковер или другие поверхности — так она пытается стереть загрязнение или высушить морду. Кинолог рекомендует аккуратно осмотреть пасть и убедиться, что в ней ничего не застряло. Также внимательно требуется осмотреть голову собаки на предмет укусов. Также это может быть аллергический зуд.

Отключение воды. Собака. СС0

Третий случай. Собака без причины часто моргает или щурится. «Важно не медлить и определить причину заболевания глаз», — говорит кинолог.

Четвертый случай. Послушная и добрая собака проявляет агрессию. Объяснение: страх, попытка самозащиты или болезненные ощущения, быть может, хронические. Лучше обратиться к ветеринару.

Пятый случай. Собака кусает свои ноги или гоняется за хвостом. Возможно, она испытывает боль или проблемы со здоровьем или психикой собаки. Осмотрите кожу собаки на предмет ран, блох и воспалений. «Если со здоровьем все хорошо, то такое поведение можно объяснить особенностями собаки. Питомец может быть чрезмерно возбудимым и компенсировать излишнее возбуждение необычной активностью», — рассказал кинолог.