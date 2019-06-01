Исследователи развенчали «детский шоколадный культ» и предупредили об опасности

Об угрозе «ультраполуфабрикатов» заявила международная группа исследователей из институтов Франции, Испании, Бразилии и США. К этой категории относится пища, все ингредиенты которой подверглись глубокой или многократной обработке.

Это чипсы, газировка, пицца, сосиски, майонез, печенье, шоколад и конфеты.

По данным сразу двух разных групп ученых, ультраполуфабрикаты — не только вкусно, но еще и потенциально смертельно.

Во-первых, ежедневное употребление таких продуктов связано с 65-процентным ростом вероятности преждевременной смерти. Во-вторых, 10-процентный рост доли ультраполуфабрикатов в диете связали с более чем 10-процентным ростом риска сердечных заболеваний. Стоит подчеркнуть, что в обоих случаях говорится только о корреляции двух показателей, а не о причинно-следственной связи, пишет bfm.ru.

О полезном

Замороженные фрукты и овощи не менее, а иногда даже более полезные, чем свежие" — к такому выводу пришли американские ученые по итогам анализа полезных веществ в кукурузе, моркови, брокколи, клубнике, чернике и других плодах, ягодах и клубнях.

Ягода. СС0

Овощи и фрукты под заморозку собирают на пике зрелости, с максимальным содержанием витаминов, в то время как свежие продукты — заранее, чтобы они дольше хранились.

Потери от досрочного сбора урожая оказались даже выше, чем потери от бланширования, которому овощи подвергают перед заморозкой.

Заморозка также позволяет предотвратить огромные издержки, связанные со списанием испортившихся овощей и фруктов, добавляют исследователи.

Соки

Ранее сообщалось, что свежевыжатые соки могут стать причиной ранней смерти.

Американские исследователи выяснили, что регулярное употребление даже свежевыжатых фруктовых соков вредно для здоровья. Данные о 13 440 мужчинах и женщинах подтвердили, что от соков лучше отказаться, так как они содержат относительно высокое количество сахара. А потому вызывают при частом употреблении диабет, болезни сердца и ожирение.