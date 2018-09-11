Исследователи узнали по тату, как лечился ледяной человек Эци

Итальянские ученые предположили, что татуировки на теле «ледяного человека» Эци указывают на применение им иглоукалывания.

Тело Эци было найдено в сентябре 1991 года альпинистами в одном из ледников на границе Италии и Австрии. Найденный человек жил около 5300 лет назад, установили ученые.

Сейчас тело хранится в специально созданном в 2007 году Институте мумий и ледяного человека .

«Ледяной человек» получил имя Эци по названию долины Эцталь, около которой его нашли. Благодаря высокой сохранности его останков, ученым за прошедшие годы удалось узнать немало о его происхождении, состоянии здоровья, условиях жизни и обстоятельствах гибели.

Помимо травм, полученных незадолго до смерти, у Эци имелись и хронические проблемы со здоровьем. Так, медики обнаружили у него артрит суставов рук и ног, кальцификацию артерий и заражение кишечника паразитическим червем.

На теле Эци нашли 61 татуировку в виде точек, линий и крестов. Наколки есть на спине, ступнях, лодыжках, икроножных мышцах, коленях, запястьях.

Исследователи утверждают, что многие из тату соответствуют точкам традиционной акупунктуры, и, вероятно, могли служить для сеансов лечения, помогавших Эци избавиться от боли в суставах и мышцах, пишет polit.ru.