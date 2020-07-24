Исследователи выявили угрозу всей цивилизации

На дне океана у побережья Антарктиды находится большое количество метана, который образовался при разложении водорослей, погребенными под осадочными породами.

Метан представляет угрозу как сильный парниковый газ. При глобальном потеплении происходит нагревание слоя воды над дном, что способствует высвобождению газа. В атмосферу попадет столько метана, что планета необратимо нагреется до температур, несовместимых с жизнью современной цивилизации, опасаются исследователи.

В данном случае высвобождение метана происходит не по причине нагревания океана (хотя истинная причина остается неизвестной). Более того, там отсутствуют микробы, которые обычно поглощают метан, выделяемый дном. Это указывает на то, что парниковый газ попадает в атмосферу, пишет Lenta.ru.

Если микроорганизмы не смогут проникнуть в район утечки достаточно быстро, существует риск, что они не успеют предотвратить высвобождение огромных объемов метана.

Ранее исследователи выяснили, что Южный полюс нагревался более чем в три раза быстрее по сравнению с остальным миром за последние 30 лет.

Это может иметь огромные последствия для таяния ледниковых щитов Антарктики, морской жизни в регионе и повышения глобального уровня моря.