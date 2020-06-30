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30 июня 24°C
Жизнь

В течение 30 лет Южный полюс нагревался в три раза быстрее, чем остальной мир

Южный полюс нагревался более чем в три раза быстрее по сравнению с остальным миром за последние 30 лет, сообщает CNN.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Это может иметь огромные последствия для таяния ледниковых щитов Антарктики, морской жизни в регионе и повышения глобального уровня моря.

Исследование проливает новый свет на самый отдаленный регион Земли. В то время как ученые годами знали, что внешние районы Антарктиды потеплели, они думали, что Южный полюс, находящийся глубоко в его внутренней части, был изолирован от повышения глобальных температур.

«Это подчеркивает, что глобальное потепление является глобальным, и оно пробивается в эти отдаленные места», — сказал Кайл Клем, научный сотрудник в области наук о климате в Университете Веллингтона и ведущий автор исследования.

Аномальная температура

Ранее ученые зарегистрировали на антарктическом острове Сеймур (Антарктида) рекордно высокую температуру в 20,75 градусов тепла.

Эксперты назвали это значение невероятным и аномальным. Такая температура на «ледяном материке» является рекордной за всю историю наблюдений.

Пингвины в Антарктиде.
Пингвины в Антарктиде.
patriarchia.ru

Предыдущее максимальное значение в 19,8 градусов было зафиксировано на антарктическом острове Сигню в январе 1982 года.

Мировой океан

С 2006 года из-за глобального потепления Антарктида и Гренландия уже потеряли 430 млрд тонн льда, из-за чего поднялся уровень мирового океана. Особое внимание ученых приковано к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде, таяние которого может обернуться угрозой повышения уровня мирового океана на 65 см.

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