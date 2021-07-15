История Дворца бракосочетаний. Как женились в советском Барнауле

В царской России браки заключались в церквях. Священники венчали пары, молодожены давали клятвы Богу. В Советском Союзе заключением браков стало заниматься государство. Рассказываем, как правительство поручило советским людям жениться торжественно, и как обстояли дела с романтикой в Барнауле.

1920 — 1965

В Советском Союзе браки регистрировали в районных отделах ЗАГС или в сельских советах, где на подготовку документов и регистрацию часто отводились рабочие дни недели. Это называлось «расписаться». Торжественных церемоний не проводили, обходились «минимумом».

1965

В этом году все изменилось. Вышло постановление Совета Министров РСФСР о разработке и внедрении в быт новых гражданских обрядов, пишет altlib.ru.

Министры раскритиковали то, как проходят свадьбы — в будничной, казенной обстановке. Новые свадебные ритуалы внедряются плохо. В пример приводили крупные города страны — Москву и Ленинград: там церемонии бракосочетания проводили в торжественной обстановке, в выходные дни в Домах культуры.

На эти церемонии приходили депутаты местных советов, приглашали участников творческих коллективов, членами которых были новобрачные.

Барнаул , 1960-е. Вход во дворец бракосочетания , который находился тогда на пр. Комсомольском , 77.

Правительство порекомендовало внедрять новую традицию — регистрировать браки в торжественных условиях. А для этого строить в городах «Дворцы счастья», открывать специальные магазины и отделы для новобрачных. Еще молодоженам начали вручать свидетельства о браке нового образца.

Факт До 1965 года браки регистрировали и в Домах культуры. Церемония проходила в фойе, а молодоженам и гостям разрешалось воспользоваться буфетом.

В Барнауле

В конце октября 1965 года в Барнауле открыли первый Дом бракосочетаний по адресу Комсомольский проспект, 77. В этот же день зарегистрировали 13 пар.

Город рос, население увеличивалось. Дом бракосочетаний стал мал. Новое здание подобрали в 1981 году. Это был дом семьи купцов Мальковых по адресу проспект Ленина, 11, построенный в конце XIX века. Это просторное двухэтажное здание с большими залами, комнатами жениха и невесты и прекрасным балконом, который является его украшением.

Дворец бракосочетания , Ленина проспект , 11. Кристина Колесникова

Под звуки свадебного марша Мендельсона молодые входят в зал для бракосочетания, где проникновенные слова, сказанные при регистрации, живая музыка во время первого танца мужа и жены настраивают на торжественный лад, придают всей процедуре возвышенную и трогательную тональность. Особо престижным считается у молодоженов заключить брак именно здесь.

В последнее время появились новые традиции празднования свадеб. Торжественную регистрацию проводят в парках, скверах, музеях с выездом работников ЗАГСов на места. Но все же для горожан Дворец бракосочетания был и остается символом рождения новой семьи.

Анна Карпова