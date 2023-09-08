Итоги фестиваля СВОЁ РСХБ: 10 тонн на 10 млн рублей

Два дня в Барнауле работал фестиваль фермерской еды "СВОЁ", организованный Россельхозбанком при поддержке Правительства Алтайского края и Администрации Барнаула. Он стал составной частью Дня города Барнаула, который отмечал свое 293-летие.

За два дня фестиваля было продано более 10,5 тонн продукции на 10,3 млн рублей. По данным организаторов, фестиваль посетило свыше 55 тысяч человек. Только одно из предприятий — Каменский мясокомбинат "Восход" продал полтонны своей продукции за 2 дня. Компания "Гудвил" реализовала 450 кг круп. Рубцовская компания "Дары лета" продала 2 тонны овощей. В фестивале приняло участие 100 фермерских хозяйств Алтайского края, Республики Алтай и других сибирских регионов — Кемеровской и Новосибирской областей, а также из Татарстана, Тюмени и Белоруссии.

Виктор Томенко. Фото предоставлено компанией Россельхозбанк.

Россельхозбанк — наш давний партнер, наши друзья - не только помогают в проведении таких праздничных мероприятий, но и ведут активную деятельность. Помогают сельхозтоваропризводителям, фермерам, нашим селянам решать вопросы развития хозяйства, экономики, достигать наилучших результатов, удивлять своих покупателей. Пусть так будет и в дальнейшем, — обратился Губернатор Алтайского края Виктор Томенко к гостям и участникам фестиваля СВОЁ.

Мы прошлись по фестивальной площади и поговорили с теми, кого встретили. По отзывам продавцов, представителей, в основном, среднего малого и микробизнеса, самозанятых.

Все организовано на высшем уровне: продукцию подносят вовремя, мусор убирается моментально, места для торговли оборудованы — вплоть до экологичных бумажных пакетов, фартуки и конечно огромный поток людей. Мы продали все что привезли, а ездили за продукцией только в первый день 3 раза. Во второй день люди возвращались, чтобы докупить то, что понравилось в первый день. Очень довольны. Спасибо Россельхозбанку. Благодаря его проектам мы находим новые рынки сбыта и расширяем производство, — рассказала Наталья Спиридонова из компании «Классика вкуса», постоянный участник «Вкусных пятниц» в Алтайском филиале.

Михаил Сапрыгин,

представитель ООО «Алтай Рыба»:

Сегодня каждым часом становится все лучше и лучше. Торговля идет хорошо. Организация отличная. Для нас подготовлены торговые места, хранение организовано правильно и для покупателей все удобно. Хочется пройти самому все попробовать, но пока некогда, люди идут и идут – надо торговать. Надеюсь ближе к вечеру выберусь, если что-то останется. Мы клиенты Россельхозбанка и постоянные участники «Вкусных пятниц» и для нас фестиваль — отличная площадка еще больше людей познакомить с нашей продукцией.

Александр Большаков,

начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Могу с уверенностью сказать, что алтайские предприятия достойно представили свою продукцию. Наблюдая за работой наших компаний, отметил для себя, что посетители фестиваля высоко оценивают качество алтайских продуктов, они им очень нравятся. И доказательство тому - немалая очередь из покупателей у каждого стенда.

Владимир Кормильцев,

начальник розничного отдела СПО ССПК «Дружба»:

Все великолепно. большой поток людей, очень качественная продукция, которой даже в магазинах нет. А самое главное здесь есть наша мраморная говядина. Качество у нас отменное, покупают хорошо.

Наталья Брагина,

самозанятая:

Хочу выразить огромную благодарность за фестиваль СВОЁ. Мне всё очень понравилось, прям замечательно! Фирменный стиль, оформление общее, домики, наши шикарные большие рабочие места, освещение, и общение организаторов с нами участниками. Хочется вновь и вновь окунуться в эту атмосферу, где людям интересен твой продукт, и ты сам. Буду рада новым встречам.

Александр Евстигнеев,

начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Фестиваль замечательный. Для нас это очень важное событие, потому что это возможность продвинуть продукцию наших ремесленников, производителей малых форм хозяйствования, познакомить жителей и гостей города с возможностями наших фермеров. Поэтому фестиваль «Своё» очень важное событие. Общаясь с участниками сегодняшнего фестиваля, скажу, что все отмечают, чем больше будет таких площадок для продвижения продукции, тем лучше. Мы имеем возможность познакомиться с тем производством, которое в нашем регионе есть: с качественными, любимыми вкусными продуктами и с изделиями промышленной группы.

Фестиваль СВОЁ в Барнауле прошел с большим размахом, при большом стечении народа. В череде различных мероприятий Дня города наш праздник не потерялся, а стал его центром и изюминкой. По отзывам довольны, и продавцы, и покупатели, — прокомментировал директор Алтайского филиала Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк»