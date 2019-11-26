Иван Милостивый. Народные приметы 26 ноября: что сделать, чтобы привлечь добро

В народном календаре 26 ноября — Иван Милостивый. Также его зовут Иванов день, а еще — Иван Снежный. В некоторых славянских поселениях каждый человек старался сделать хоть небольшой подарок: это считалось доброй приметой. Традиции и приметы Ивана Милостивого — в нашем материале.