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Жизнь

Иван Милостивый. Народные приметы 26 ноября: что сделать, чтобы привлечь добро

В народном календаре 26 ноября — Иван Милостивый. Также его зовут Иванов день, а еще — Иван Снежный. В некоторых славянских поселениях каждый человек старался сделать хоть небольшой подарок: это считалось доброй приметой. Традиции и приметы Ивана Милостивого — в нашем материале.

Зима. Дом. Снег.
Зима. Дом. Снег.
CC0.

Народные традиции 26 ноября

Название «Иван Милостивый» связано с православной традицией, сообщает hollydays.ru. В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.

В некоторых районах Белоруссии 26 ноября называли Днем подарков. Поделиться с кем-то, сделать даже незначительный подарок было хорошим знаком.

На Ивана Милостивого загадывали загадки про снег. Например, «Скатерть бела весь свет одела» и «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло».

Снег. Зима. Дом.
Снег. Зима. Дом.
СС0

Народные приметы на 26 ноября

  • Предки следили за погодой и говорили: «Суди декабрь по Иоанну».
  • Утренняя изморозь 26 ноября — к вечерним заморозкам.
  • Если на Ивана Милостивого лег снег, весна в этом году будет поздней.
  • Дождь 26 ноября предрекает оттепель и сырую погоду до февраля. Кроме того, дождь означает теплую погоду до праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.
  • На Ивана Снежного не ударили холода — значит, весна будет ранней.
  • Низкие облака — к морозу.
  • На Ивана огонь в печке шумно трещит и ярко горит к сухой и морозной погоде.
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