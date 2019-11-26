Иван Милостивый. Народные приметы 26 ноября: что сделать, чтобы привлечь добро

Народные традиции 26 ноября
Название «Иван Милостивый» связано с православной традицией, сообщает hollydays.ru. В церковном календаре это день почтения памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
В некоторых районах Белоруссии 26 ноября называли Днем подарков. Поделиться с кем-то, сделать даже незначительный подарок было хорошим знаком.
На Ивана Милостивого загадывали загадки про снег. Например, «Скатерть бела весь свет одела» и «Бело покрывало на земле лежало. Лето пришло, оно все сошло».
Народные приметы на 26 ноября
- Предки следили за погодой и говорили: «Суди декабрь по Иоанну».
- Утренняя изморозь 26 ноября — к вечерним заморозкам.
- Если на Ивана Милостивого лег снег, весна в этом году будет поздней.
- Дождь 26 ноября предрекает оттепель и сырую погоду до февраля. Кроме того, дождь означает теплую погоду до праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря.
- На Ивана Снежного не ударили холода — значит, весна будет ранней.
- Низкие облака — к морозу.
- На Ивана огонь в печке шумно трещит и ярко горит к сухой и морозной погоде.