Введение во храм Пресвятой Богородицы 2018: история и традиции православного праздника

В 2018 году Введение во храм Пресвятой Богородицы празднуют 4 декабря. В этот день православные христиане вспоминают о том, как святые Иаоким и Анна привели свою дочь, трехлетнюю Деву Марию в Иерусалимский храм, чтобы исполнить обет и посвятить ее Богу. Рассказываем об истории праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы и о том, что можно есть в этот день.

История праздника Введение во храм Пресвятой Богородицы

Святые супруги Иоаким и Анна дали обет — посвятить свою дочь служению Богу. Поэтому, когда Марии исполнилось три года, они привели ее к стенам Иерусалимского храма.

По церковному преданию, Богородица легло поднялась по крутым ступеням, хотя была совсем маленькой. Наверху ее ждал первосвященник, чтобы благословить. По некоторым источникам, это был святой Захария — будущий отец пророка Иоанна Предтечи, пишет «Фома».

Святому было откровение от Бога о предназначении Марии. Поэтому он ввел девочку в святая святых — место, куда раз в год мог входить только первосвященник.

После этого события Богородица росла и служила при храме. Она молилась и изучали Священное Писание.

Завтрак. Каша. Пост. СС0

Что можно есть в праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы-2018?

Ежегодно праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы выпадает на Рождественский пост. 4 декабря постящимся можно есть рыбу.

Зима. Снег. СС0

Введение во храм Богородицы: пословицы и народные приметы

В народе праздник Введение во храм Пресвятой Богородицы коротко называли «Введенье». Его связывали с природным циклом перехода природы в зиму, пишет u-f.ru.

По погоде 4 декабря судили о погоде на все зимние праздники: «В Введенье мороз — все праздники морозны, а тепло — все праздники теплы».

Если на Введение во храм Пресвятой Богородицы случилась оттепель, то говорили: «Введенские морозы зимы не ставят», «Введенье ломает леденье», «До Введенья если снег выпадет, то растает».

Если же к 4 декабря установились морозы, то говорили так: «Введенские морозы рукавицы на мужика надели, стужу установили, зиму на ум наставили», «На Введенье — толстое леденье», «Введенье пришло — зиму привело», «Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь глубокие закрома — будет богатый урожай хлебов».