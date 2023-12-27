Ивлеева расплакалась на камеру и назвала происходящее прилюдной казнью

Блогерша Настя Ивалеева выпустила ролик, на котором она плачет и говорит, что в стране устроили прилюдную казнь из-за ее вечеринки.

«Говорят, Россия умеет прощать…Если нет, то прилюдную казнь никто не отменял, что, наверное, сейчас уже и происходит», - сказала артистка.

Напомним, после "почти голой" вечеринки, которую устроила Ивлеева в клубе "Мутабор" в Москве, на присутствующих посыпались угрозы и обвинения. С ними стали разрывать контракты, вырезать из новогодних эфиров, отменять их концерты.

Например, концерт Лолиты уже отменили в Барнауле. Он должен был пройти 29 марта в ДК Моторостроителей.

Тем временем депутат ГД РФ Виталий Милонов заступился за Ивлееву.

«Зачем требовать с Насти Ивлеевой какие-то деньги, я не понимаю. Русский народ ведь милосердный, мы умеем прощать», - сказал Милонов.

Ранее о намерении подать иск и взыскать с Ивлеевой 1 млрд рублей заявил продюсер сериала "Бригада" Александр Ишнаков.