Поздравления в прозе
От всей души и с искренним почтением поздравляем с Днем Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь. С праздником! Ура!
В День Военно-Морского Флота желаю, чтобы море было благосклонным, тихим, спокойным. Пусть дует только попутный ветер, исполняя все желания и мечты, плавание будет безопасным и благополучным, а родные берега встречают теплом, любовью, радостью и крепкими объятиями. Отличной службы и покровительства самого Нептуна!
Сегодня мы поздравляем тех, чьё сердце навсегда подарено морю, тех, кто умеет работать в команде при любых обстоятельствах своенравной морской стихии, тех, кем гордится наша огромная держава — великая Россия! Спасибо вам, ребята, за то, что вы, не щадя себя, своего здоровья и жизни, несёте гордое знамя защитников и сыновей своего Отечества. С Днём Военно-морского флота!
Поздравления в стихах
С Днём ВМФ, ура, виват!
Не потускнеет пусть отвага,
В душе слова любви звучат
К родным и к Родине, и стягу.
Все цели будут по плечу,
Найдутся силы для свершений,
И будет в сердце больше чувств,
Тепла, надежд и вдохновения!
Поздравляем вас с Днем флота!
Очень в этот день охота
За вас, братья-моряки,
Держать всем нам кулаки.
Радуйтесь, не унывайте,
А в походах побеждайте.
Вас Нептун пусть наградит,
Обнадежит, защитит.
К новым подвигам стремитесь,
Резко духу наберитесь —
Ура вам! Вперед! Боритесь!
День ВМФ — вот это дата!
Спасибо Вам за жизнь, ребята.
Вы — честь страны, ее отрада,
Ждет каждого своя награда.
Здоровья, радости и счастья,
Пусть не касаются ненастья,
Любви, улыбок, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Поздравления в смс
В День Военно-Морского флота хочу тебя поздравить и пожелать ловить по жизни высокую волну удачи. Пусть волнуется море, и абсолютно спокойна будет твоя душа, пусть для твоего флота под силу будет любая задача и цель.
С Днем Военно-Морского Флота! Бездонного вам счастья, бесконечной любви и нескончаемой радости. Если на вашем жизненном пути встретится ураган или шторм, то пусть это будет ураган эмоций и шторм ярких ощущений!
Поздравляю тебя с Днем Военно-Морского флота! Желаю тебе плыть по волнам роскоши и счастья. Не тонущего тебе благополучия, всплеска радостей, любви, как океан, необъятного везения и потока неотъемлемых благ в жизни.