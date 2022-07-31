От всей души и с искренним почтением поздравляем с Днем Военно-Морского Флота! Пусть для вас всегда будет штиль на море, а путеводная звезда горит ярким светом и показывает путь домой. За вашу смелость и доблесть, за преданность своей стране, за мир на родной земле мы с гордостью говорим вам спасибо. Пусть праздничный салют прогремит в вашу честь. С праздником! Ура!

В День Военно-Морского Флота желаю, чтобы море было благосклонным, тихим, спокойным. Пусть дует только попутный ветер, исполняя все желания и мечты, плавание будет безопасным и благополучным, а родные берега встречают теплом, любовью, радостью и крепкими объятиями. Отличной службы и покровительства самого Нептуна!