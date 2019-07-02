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Жизнь

2 июля произойдет полное солнечное затмение. Увидят ли его барнаульцы?

Жители Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение 2 июля. Продолжительность полной фазы составит 4 минуты 33 секунды. Однако видно его будет только на территории Чили и Аргентины. На территории России полное солнечное затмение произойдет только в 2061 году, рассказала старший научный сотрудник барнаульского планетария Наталья Ненахова.

Солнечное затмение.
Солнечное затмение.
CC0

Вместо этого в Барнауле в ночь с 16 по 17 июля можно будет наблюдать частное теневое лунное затмение. Его продолжительность составит 1,5 часа. Самое благоприятное время для наблюдения — с 3 до 4 часов утра. Во время затмения Луна на 65% покроется красновато-бурым цветом.

Наталья Ненахова,
старший научный сотрудник барнаульского планетария:

Увидеть лунное затмение можно будет невооруженным глазом, если не помешает облачность. Чтобы насладиться зрелищем, лучше выехать за пределы города, чтобы не отвлекал свет фонарей.

Лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой линии и Луна, двигаясь по орбите, входит в земную тень.

Также с 17 июля и до середины августа на небе невооруженным глазом можно будет наблюдать один из главных летних звездопадов — метеоритный поток Персеиды, образованный из хвоста кометы Свифта-Туттля.

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