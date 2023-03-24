Из алтайского аэропорта запустят новые рейсы по России

Росавиация в 2023 году субсидирует дополнительные авиарейсы из аэропорта Горно-Алтайска в разные точки России, сообщает НГА.

Так, в летний период с 1 июня по 30 сентября, наладят ежедневное авиасообщение с Новосибирском.

В Омск авиарейсы будут летать трижды в неделю — всего их будет 52. Два раза в неделю самолеты из республики вылетят в Самару, Казань, Екатеринбург, Красноярск и Сургут.

Также раз в семь дней из аэропорта Горно-Алтайска можно будет улететь в Новый Уренгой и Салехард.

Кроме того, пассажиры смогут отправиться в Ханты-Мансийск. По-прежнему сохранится авиасообщение с Москвой.

В планах у республиканского министерства регионального развития продолжить программу чартерных авиаперевозок до Санкт-Петербурга.

Ранее авиакомпания S7 запустила прямые рейсы из Новосибирска в Китай. Первый полет в Урумчи запланирован на 27 мая. Частота рейсов — туда и обратно раз в неделю.