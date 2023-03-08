За 2022 год Алтайский край покинули 34,4 тыс. человек, сообщает « Алтайкрайстат ». В 2021 году этот показатель составлял 30 тыс. человек.

Прибыли в регион 26,7 тыс. человек. Таким образом, миграционная убыль населения составила 7,8 тыс. человек. В 2021 году она составляла 3,5 тыс.

В другие региона из Алтайского края уехали 22,9 тыс. человек. В другие страны — 11,5 тыс.

В 2021 году цифры были значительно ниже — 25,8 тыс. и 4,4 тыс. соответственно.

В пределах Алтайского края в 2022 году миграция составила всего 3182 человека. Это на 8% меньше, чем годом ранее.

«Число выбывших из края увеличилось на 4201 человек (или на 13,9%) за счет эмигрантов в государства-участники СНГ и страны дальнего зарубежья — на 7102 человека (или в 2,6 раза), снижение числа выбывших в другие регионы России составило 2901 человек (или 11,2%)», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что мигранты на Алтае преступают закон все чаще.