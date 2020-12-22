Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Из Барнаула начнет летать прямой авиарейс до Красноярска

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» в январе 2021 года открывает регулярный рейс из Барнаула в Красноярск, пишет «Интерфакс» со ссылкой на коммерческого директора компании Станислава Козленко.

В самолете.
В самолете.
СС0

Старт полетной программы по маршруту Барнаул — Красноярск планируется на 3 января. Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям.

Время в пути составит 1 час 20 минут.

«Заявленный тип воздушного судна на данных направлениях — Bombardier CRJ-200», — сообщили в авиакомпании.

Ранее altapress.ru писал, что в январе откроется прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург, где можно пересаживаться на другие самолеты, выполняющие рейсы по самым разным направлениям. Маршрут в этот город-миллионник включен в перечень субсидируемых на 2021 год.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость