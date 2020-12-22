Из Барнаула начнет летать прямой авиарейс до Красноярска

Старт полетной программы по маршруту Барнаул — Красноярск планируется на 3 января. Рейсы будут выполняться еженедельно по воскресеньям.
Время в пути составит 1 час 20 минут.
«Заявленный тип воздушного судна на данных направлениях — Bombardier CRJ-200», — сообщили в авиакомпании.
Ранее altapress.ru писал, что в январе откроется прямой авиарейс из Барнаула в Екатеринбург, где можно пересаживаться на другие самолеты, выполняющие рейсы по самым разным направлениям. Маршрут в этот город-миллионник включен в перечень субсидируемых на 2021 год.