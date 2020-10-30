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Жизнь

Из Барнаула в Иркутск ﻿за пару часов. Новый авиарейс свяжет два города, но только по воскресеньям

С 8 ноября авиакомпания «ИрАэро» возобновляет рейс Барнаул — Иркутск, сообщает мэрия Барнаула.

Самолет компании "ИрАэро".
Самолет компании "ИрАэро".
www.airaltay.ru

Первый вылет из Барнаула назначен на 8 ноября на 22:40. Время в пути — 2 часа 10 минут.

Из Иркутска самолет в столицу Алтайского края, согласно расписанию, отправляется в 20:30.

«Рейсы будут выполнять по воскресеньям на самолетах Bombardier CRJ-200 ER вместимостью до 50 пассажиров», — отметили в мэрии.

Билеты уже в продаже. Что касается цены, то на сайте авиакомпании есть три варианта: 5 515 рублей (light-версия), 6 515 (standart) и 11 715 (optimal+).

Также билеты доступны на сайте барнаульского аэропорта им. Германа Титова. Уточнить информацию можно по телефонам: (3852) 54−31−00, 35−03−53.

Ранее сообщали, что авиакомпания «СиЛА» возобновит вылеты из Томска в Барнаул, а также из Красноярска в Горно-Алтайск.

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