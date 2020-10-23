«СиЛА» возобновит авиарейсы на Алтай

«В знаменитый город-курорт Белокуриха вновь можно улететь на судах авиакомпании „Сибирская Лёгкая Авиация“ из Красноярска через столицу Республики Алтай, из Томска — через Барнаул с 25 октября», — говорится в сообщении.
Курсировать до «Сибирской Швейцарии», как называют в компании Белокуриху, будет самолет L-410.
- Красноярск — Горно-Алтайск — понедельник и пятница в 10:30,
- Горно-Алтайск — Белокуриха — понедельник и пятница в 13:00,
- Белокуриха — Горно-Алтайск — вторник и суббота в 11:00,
- Горно-Алтайск — Красноярск — вторник и суббота в 11:50, а также в понедельник и пятницу в 08:00.
- Томск — Барнаул — вторник и суббота в 08:00,
- Барнаул — Белокуриха — вторник и суббота в 10:10,
- Белокуриха — Барнаул — понедельник и пятница в 13:40,
- Барнаул -Томск — понедельник и пятница в 14:40.
Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутренних авиарейсов за счет федерального бюджета. Из Алтайского края в список попал город-курорт Белокуриха.
10 августа после почти 40-летнего перерыва состоялся первый регулярный пассажирский авиарейс по маршруту «Барнаул — Белокуриха — Барнаул».