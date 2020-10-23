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Жизнь

«СиЛА» возобновит авиарейсы на Алтай

Авиакомпания «СиЛА» возобновит вылеты из Красноярска в Горно-Алтайск и из Томска в Барнаул, сообщается в официальной группе компании.

Аэропорт Белокурихи.
Аэропорт Белокурихи.
https://vk.com/sila_avia

«В знаменитый город-курорт Белокуриха вновь можно улететь на судах авиакомпании „Сибирская Лёгкая Авиация“ из Красноярска через столицу Республики Алтай, из Томска — через Барнаул с 25 октября», — говорится в сообщении.

Курсировать до «Сибирской Швейцарии», как называют в компании Белокуриху, будет самолет L-410.

Перелеты планируются дважды в неделю:
  • Красноярск — Горно-Алтайск — понедельник и пятница в 10:30,
  • Горно-Алтайск — Белокуриха — понедельник и пятница в 13:00,
  • Белокуриха — Горно-Алтайск — вторник и суббота в 11:00,
  • Горно-Алтайск — Красноярск — вторник и суббота в 11:50, а также в понедельник и пятницу в 08:00.
  • Томск — Барнаул — вторник и суббота в 08:00,
  • Барнаул — Белокуриха — вторник и суббота в 10:10,
  • Белокуриха — Барнаул — понедельник и пятница в 13:40,
  • Барнаул -Томск — понедельник и пятница в 14:40.

Ранее сообщалось, что председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании внутренних авиарейсов за счет федерального бюджета. Из Алтайского края в список попал город-курорт Белокуриха.

10 августа после почти 40-летнего перерыва состоялся первый регулярный пассажирский авиарейс по маршруту «Барнаул — Белокуриха — Барнаул».

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