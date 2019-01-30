Из Барнаула возобновляют рейс в Бишкек

Рейс будет выполняться на автобусах вместимостью до 50 мест. Согласно расписанию, из Барнаула транспорт будет ходить по по средам в 22:00.
Билет до Бишкека — столицы Киргизии — стоит 3 тыс. рублей, а провоз багажа — 10% от стоимости билета.
Ранее altapress.ru писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Барнаула в Киргизию, Грузию и Казахстан. Однако запуск авиарейсов в Бишкек, Астану, Алматы, Ош, Шымкент, Тбилиси будет зависеть от экономической возможности перевозчика.