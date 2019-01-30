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Жизнь
28

Из Барнаула возобновляют рейс в Бишкек

С 6 февраля запустят автобус по международному маршруту «Новосибирск — Барнаул — Бишкек», сообщает барнаульский автовокзал.

Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Зима. Дорога. Поземка. Автобус.
Настасья Коваленко

Рейс будет выполняться на автобусах вместимостью до 50 мест. Согласно расписанию, из Барнаула транспорт будет ходить по по средам в 22:00.

Билет до Бишкека — столицы Киргизии — стоит 3 тыс. рублей, а провоз багажа — 10% от стоимости билета.

Ранее altapress.ru писал, что авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Барнаула в Киргизию, Грузию и Казахстан. Однако запуск авиарейсов в Бишкек, Астану, Алматы, Ош, Шымкент, Тбилиси будет зависеть от экономической возможности перевозчика.

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