Из дома Янки Дягилевой в Новосибирске могут сделать панк-кафе

Аварийному дому на ул. Ядринцевская, 61 в Новосибирске, где жила рок-певица, поэтесса Янка Дягилева, собираются дать новую жизнь. Обсуждается переоборудование здания под музей или кафе, пишет ФедПресс.

В 2018 году деревянному дому был присвоен статус объекта культурного наследия, но здание продолжает ветшать и находится в аварийном состоянии.

Рассматривается несколько проектов реконструкции. В частности, речь идет о создании музея сибирской панк-культуры в существующем здании или же строительстве нового многоэтажного, где будет панк-рок-кафе с барельефом от деревянного здания.

Не все архитекторы оценили идею, так как реализовать вариант с панк-рок-кафе в жилом доме не представляется возможным. Также не ясно будут ли выделены средства на проект по реконструкции здания.

Ранее поклонники установили на доме мемориальную доску, созданную на «народные деньги». Ректор местной консерватории Константин Курленя был против и утверждал, что если бы певица была жива, то в ответ на предложение об установке доски «послала бы всех нахрен».

Кампания по сохранению дома, с целью сделать в нём музей сибирского панка, была начала в 2017 году

Чем известна Янка Дягилева

Янка Дягилева родилась в Новосибирске. Она записала несколько альбомов, ездила с концертами по стране с Егором Летовым и группой «Гражданская оборона». Вечером 9 мая 1991 года ушла с дачи и не вернулась; ее тело нашли 17 мая в реке Иня. Официальный вывод следствия — утопление в результате несчастного случая.

Похоронена в Новосибирске на Заельцовском кладбище.